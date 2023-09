"Feel Hamburg" mit Ernährungs-Doc Dr. Matthias Riedl Stand: 06.09.2023 05:00 Uhr Das Thema Ernährung boomt. Auf dem Markt gibt es jede Menge Artikel über Diäten und spektakuläre Abnehmerfolge. Dass man mit gesunder Ernährung nicht nur schlanker, sondern auch gesünder werden kann, weiß wohl niemand besser als Dr. Matthias Riedl.

"90 Prozent aller Krankheiten, die wir in den deutschen Arztpraxen behandeln, sind verhaltensbedingt", erklärt der Diabetologe Dr. Matthias Riedl, einer der Ernährungs-Docs aus der gleichnamigen, erfolgreichen NDR-Fernsehdoku. Vor dreißig Jahren sei das noch anders gewesen, da habe man noch gesagt: "Wenn du mehr Sport machst, dann kommt das auch wieder. Heute ist die Situation sehr viel ernster. Die meisten körperlichen Probleme bekommt man mit Sport gar nicht mehr ausgeglichen." In der neuen Folge von "Feel Hamburg" sprechen Dr. Riedl und Moderator Daniel Kaiser über diese große gesellschaftliche Herausforderung.

Ernährungs-Doc Matthias Riedl: BMI und Abnehmspritze - alles Blödsinn? Sendung: "Feel Hamburg" | 06.09.2023 | 20:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 45 Min | Verfügbar bis 05.09.2025 In dieser Folge des Podcasts "Feel Hamburg" spricht Daniel Kaiser mit dem Ernährungsmediziner und Diabetologen Dr. Matthias Riedl über gesunde Ernährung und Fehler, die wir beim Essen machen. Dr. Riedl ist einer der Ernährungs-Docs aus der gleichnamigen erfolgreichen Fernsehserie. Er erzählt, welchen Einfluss die Ernährung auf unsere Hirnleistung hat und äußert sich kritisch über die neue, angebliche Wunderwaffe im Kampf gegen Übergewicht. Eine Abnehmspritze soll dafür sorgen, dass die Pfunde dauerhaft schmelzen. Eine Unterstützung im Kampf gegen Adipositas sei diese Spritze durchaus, aber eben nur ein Baustein. Letztendlich sei der einzige Weg zum Erfolg eine dauerhafte Ernährungsumstellung.

Auch der BMI als Maß aller Dinge hat inzwischen ausgedient. Das A und O sei heute der Taillenumfang. Jede Frau, die einen Bauchumfang von mehr als 80 cm hat und jeder Mann mit mehr als 94 cm müsse als dickleibig gelten.

Im Gespräch mit Daniel Kaiser zollt der Ernährungs-Doc Udo Lindenberg großen Respekt. Udo habe eine tolle Figur und sei topfit. Da müsse er schon sehr viel richtig machen. Einen Ernährungstipp für den Rockmusiker hat der Arzt aber trotzdem im Gepäck.

Zum Abschluss des Gesprächs erzählt Dr. Riedl wie aus der ehemaligen Diabetiker-Zentrale am Berliner Tor das Medicum Hamburg wurde, ein medizinisches Zentrum für Diabetologie und Ernährung.



Die Ernährungs-Docs haben einen eigenen Podcast. Wenn ihr euch für gesunde Ernährung interessiert, hört mal rein. Hier geht es zur Sendung in der ARD-Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/episode/die-ernaehrungs-docs-essen-als-medizin/15-mit-fett-gegen-fett-dr-matthias-riedl-ueber-fettstoffwechselstoerungen/ndr/94700456/

"Schlechte Ernährung macht die Hirnleistung schlechter"

Zu fett, zu süß, zu viel - Übergewicht ist nicht das einzige Problem, das durch schlechte Ernährung hervorgerufen wird. Ernährung ist tatsächlich zu einem Entscheider für soziale Gerechtigkeit geworden, weiß Dr. Riedl. "Wenn man seine Kinder von Anfang an schlecht ernährt, dann haben sie ein höheres Risiko für Übergewicht, für Krankheiten und für eine schlechte Hirnleistung." Das sei inzwischen bewiesen. Der Diabetologe erklärt, dass "Kinder in bestimmten Stadtteilen zwei bis drei Zentimeter größer und woanders zwei bis drei Zentimeter kleiner und dicker werden." Es gebe jetzt erste Daten, die zeigen, dass sich der Fötus schlechter entwickle, wenn sich die Mutter schlecht ernährt und die Kleinkinder Sprachprobleme haben und schlechter lesen und schreiben lernen. Riedl räumt aber ein, dass hier nicht die Fehlernährung allein die Ursache sei, aber wohl ein wesentlicher Bestandteil.

Gesundes Hamburg

Das Problem mit falscher Ernährung ist in Hamburg nicht so ausgeprägt wie in anderen Regionen in Deutschland, weiß Dr. Riedl. "Wir haben im Verhältnis eine relativ geringe Diabetesrate. Acht Prozent, das ist relativ wenig. Am Starnberger See ist man mit sechs Prozent noch besser, aber in Thüringen und Sachsen sind wir schon mal bei 15 Prozent." Der Ernährungs-Doc betont, dass Gesundheit deshalb eine Frage der Bildung und des Geldbeutels sei, und "da ist man in Hamburg mit an der Pole-Position."

Wunderwaffe Abnehmspritze?

Seit einiger Zeit gibt es in den Medien begeisterte Berichte über eine neuartige "Abnehmspritze", von der angeblich alle Promis schwärmen und die ein echter Helfer im Kampf gegen die Pfunde sein soll. Die Begeisterung des Ernährungs-Docs für diese Wunderwaffe hält sich allerdings in Grenzen. "Die Spritze ist irre teuer und sie wirkt nur, solange wir spritzen. Das kann ja nicht die Lösung sein", erklärt Dr. Riedl. Sie sei eine Unterstützung auf dem langen Weg der Gewichtsreduktion, aber nur, wenn die Ernährung dauerhaft in den wichtigen Teilen verändert wird. "Dann macht die Spritze Sinn. Aber ansonsten sehe ich das sehr kritisch. Wer will schon sein Leben lang so eine Spritze nehmen?"

Süße Sünden

Wenig Fleisch, Süßes, Alkohol, viel regionales Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte, das ist, grob gesagt, die Basis von Matthias Riedls Ernährungsempfehlung, an die er sich auch selbst hält. Ein Franzbrötchen leistet sich der Mediziner aber auch gelegentlich, mit einer Einschränkung: "Ich esse es aber nicht ganz. Sie sind viel zu groß. Ich teile das." Für ihn ist es unverständlich, warum es dieses köstliche Gebäck nicht auch in einer Miniversion zu kaufen gibt und appelliert deshalb an die Bäckereien: "Liebe Leute, macht die Franzbrötchen kleiner, macht weniger Zucker rein."

Im Gespräch mit Daniel Kaiser berichtet Dr. Matthias Riedl nicht nur von seinen Erfahrungen als Ernährungsmediziner, er erzählt auch, warum er sich für UNESCO-Welterbestätten interessiert, welchen typischen Geruch Hamburg für ihn hat und warum sein Herz für Kopfsteinpflaster schlägt.

