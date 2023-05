"Feel Hamburg" mit Angelika Bachmann - Geigerin Stand: 17.05.2023 05:00 Uhr Angelika Bachmann - sie ist eine der Gründerinnen von "Salut Salon", dem musikalischen Frauen-Quartett aus Hamburg. In ihren Shows kombinieren die vier Musikerinnen gekonnt klassische Musik mit Akrobatik.

Das Talent wurde ihr mit in die Wiege gelegt. Bereits mit fünf Jahren gewann sie beim Wettbewerb "Jugend musiziert", wurde aufgrund ihrer musikalischen Sonderbegabung vom Schulunterricht befreit und erhielt Privatunterricht. Aufgewachsen ist Angelika Bachmann im Hamburger Stadtteil Wandsbek. Wie es dort damals war, kann sie aber gar nicht so genau beschreiben, "weil ich ja meine ganze Kindheit vergeigt habe. Ich glaube, ich habe von Wandsbek wenig gesehen", scherzt die heute 51-Jährige. Ihre Jugend verbrachte sie mehr auf dem Kiez. "Ich habe immer wahnsinnig viel geübt", sagt Bachmann, "aber das hat mich nicht davon abgehalten, nachts mit meinem Bruder heimlich aus dem Fenster zu steigen, völlig verboten und per Anhalter auf den Kiez zu fahren und da die dollsten Sachen zu machen."

"Bin in der Schule immer verkloppt worden"

Angelika Bachmann wollte unbedingt zur Schule gehen, wie die anderen Kinder auch: "Meine Geschwister sind ja alle zur Schule gegangen mit Pausenbrot, Freunden und allem Drum und Dran." Ein Deal mit dem Geigenlehrer machte ihr den Schulbesuch möglich. Dort angekommen war es dann für sie aber nicht ganz leicht. "Ich war ja nie Gruppenunterricht gewohnt, ich kannte ja nur Einzelunterricht", erklärt Bachmann und "dann bin ich in der Schule immer verkloppt worden in den Pausen." Dennoch war sie damals begeistert und freute sich.

Hat mit ihrer Musik auch in Nordkorea die Herzen vieler Menschen geöffnet

Heute wird Angelika Bachmann zusammen mit ihren "Salut Salon"-Kolleginnen weltweit gefeiert. Ihre Musik hat sie schon bis nach Korea geführt. "Wir waren in Südkorea auf einer sehr großen Tournee und haben dort viele Kinderprojekte initiiert, die durften auch bei den Zugaben bei uns mitspielen. Und dann wollte ich in Nordkorea den Kindern das Gleiche ermöglichen", erzählt Bachmann. Unterricht geben und mit den Kindern sprechen durfte sie dort zwar nicht, aber Zuhören und Vorspielen war erlaubt. Und so war es dann allein ihre Musik, die die Herzen vieler Menschen auch in Nordkorea öffnete. Die Arbeit mit Kindern liegt ihr besonders am Herzen. Dafür würde sie sich auch besonders stark einsetzen, wenn sie Königin von Hamburg wäre: "Ich würde versuchen, so vielen Kindern und Jugendlichen wie irgend möglich Zugang zur Musik zu verschaffen."

Udo Lindenberg ist da, wo der Hut leuchtet

Die Laeiszhalle hat für das Hamburger Ausnahmetalent eine besondere Bedeutung. "Da habe ich schon gespielt, als ich ein ganz kleines Kind war, da verbinde ich so viele Erinnerungen mit." Schon als Siebenjährige sei sie dort von der Bühnentreppe gefallen, lacht Bachmann. Das "Konzert der Kinder" findet heute immer noch in der Laeiszhalle statt, das letzte war gerade erst vor wenigen Tagen am 13. Mai. Ein großer "Salut Salon"-Fan ist auch Udo Lindenberg, mit dem Bachmann schon lange befreundet ist und der schon oft im Publikum saß. "Das sieht man immer daran, dass sein Hut so beleuchtet ist, weil er währenddessen ja immer in seinem Handy irgendwas nachguckt, was man spielt uns so", scherzt Bachmann. Ab dem 4. Juli sind "Salut Salon" anlässlich ihres 20-jährigen Bühnenjubiläums mit mehreren Konzertshows auch im Thalia Theater zu erleben.

