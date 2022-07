"Feel Hamburg" mit Andreas Altenburg - Comedy-Autor und Sprecher Stand: 06.07.2022 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" spricht Daniel Kaiser mit Andreas Altenburg - dem Mann, der hinter der legendären und preisgekrönten Radio-Comedy "Frühstück bei Stefanie" steckt.

In dieser Woche ging es los: Die Radio-Comedy „Frühstück bei Stefanie“ ist zurück. Immer montags bis freitags um 7.40 und 17.17 Uhr bei NDR 90,3. Steffi und Udo, das sind die Figuren, die er selber spricht, liegen ihm besonders am Herzen, sagt Andreas Altenburg. In ihnen stecke dann immer auch sehr viel von seinem eigenen Charakter. Ausgedacht hat er sich die Figuren - Steffi, Georg Ahlers, Udo Martens und Opa Gehrke - damals zusammen mit seinem Kollegen Harald Wehmeier.

Feel Hamburg: Andreas Altenburg - der Mann hinter Steffi und den Freeses Sendung: "Feel Hamburg" | 06.07.2022 | 05:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 39 Min | Verfügbar bis 06.07.2023 Daniel Kaiser spricht mit Andreas Altenburg. Er ist die Stimme und Erfinder der NDR Kult-Comedy-Serie "Frühstück bei Stefanie".

Landei-Leben zwischen Schlump und Uni-Viertel

Von Dithmarschen nach Hamburg gezogen ist Andreas Altenburg erst vor 16 Jahren. Er selbst bezeichnet sich immer noch als "Landei" und führt dieses Leben im Grunde auch weiter in seiner Altbauwohnung zwischen Schlump und Uni-Viertel. Dort funktioniere alles noch so wie in einem kleinen Dorf: Man kenne alle Nachbarn, feiere Straßenfeste und sitze abends auf den Stufen mit einem Glas Wein. Die Wohnungstüren könnten seiner Meinung nach eigentlich ausgehängt werden.

Als Schüler lieber in der zweiten Reihe

In der Schule hat sich Andreas Altenburg damals gerne mehr in der zweiten Reihe aufgehalten. Dass er ein gewisses Talent für Humor hat, war ihm zu der Zeit selbst noch gar nicht so bewusst. Seinen Mitschülerinnen und Mitschülern ging es da schon anders: Für sie war klar, dass er irgendwann da landen würde, wo er jetzt ist.

Humor verändert sich

Apropos Humor: Seinen Kindern hat er mal alte Folgen von Didi Hallervorden vorgespielt. "Nonstop Nonsens" hieß die Serie, die er als Achtjähriger geliebt hatte, erzählt er im Podcast. Die Reaktion seiner Kinder sei allerdings überschaubar gewesen. Er selbst habe es dann tatsächlich auch nicht mehr so witzig gefunden, Humor verändert sich halt.

Bei "Feel Hamburg" erklärt Andreas Altenburg, wie die Ideen für eine Folge "Frühstück bei Stefanie" entstanden sind. Er erzählt wie viel Dithmarschen immer noch in ihm steckt und er plaudert über den Roman, den er schon über Ralf Prange, den postalischen Wunschnachbarn im Rotklinkerbau in Barmbek-Süd, geschrieben hat.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

