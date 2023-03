"Feel Hamburg" mit Anaisio Guedes - Kunsthändler Stand: 01.03.2023 05:00 Uhr Seine Biografie liest sich wie ein Märchen: Aufgewachsen fast ohne Schulbildung im Urwald am Amazonas, wurde aus dem Analphabeten Anaisio Guedes ein erfolgreicher Kunsthändler in Hamburg. Daniel Kaiser spricht mit dem Selfmade-Mann über seine unglaubliche Geschichte.

Flugreisende haben bestimmt schon einen Blick in die Schaufenster der Airport Gallery geworfen. Dort verkauft und vermittelt Anaisio Guedes die Werke bekannter und aufstrebender Künstlerinnen und Künstler. Dass er eines Tages ein erfolgreicher Hamburger Geschäftsmann werden würde, damit hätte niemand gerechnet.

Mit Fleiß und Disziplin aus der Armut

Aufgewachsen ist Guedes in einer Lehmhütte direkt am Amazonas in Brasilien. Die nächste Schule war 100 km entfernt und er musste schon früh Verantwortung für die Familie übernehmen. Als Schokoladenverkäufer mit einer Art Bauchladen verdiente er schon mit zwölf Jahren den Lebensunterhalt, und so wäre es womöglich weitergegangen, wenn da nicht das andere Geschlecht gewesen wäre. "Irgendwann habe ich mich dann für die Mädchen interessiert. Die wollten von mir aber nichts wissen, weil ich Analphabet und Straßenhändler war, das war megapeinlich. Diese Zeit hat mich wirklich geprägt. Aber es war die Willenskraft da, etwas zu verändern und ich habe mir dann selbst beigebracht, wie man liest und schreibt. Ich hatte dann ein Ziel: ich will nicht als Straßenhändler enden, ich will mein Leben nach vorne bringen", erinnert sich der Kunsthändler und erzählt, wie er dann seine Ersparnisse zusammengekratzt habe, um in Europa ein neues Leben zu beginnen.

Von Brasilien über Brüssel nach Hamburg

Durch Zufall verschlug es den jungen Brasilianer zunächst nach Brüssel, wo er Französisch lernte, als Barkeeper arbeitete und schließlich seine heutige Ehefrau, eine Hamburgerin, kennenlernte und ihr nach Deutschland folgte. Auch hier arbeitete er zunächst in der Gastronomie, lernte Deutsch, machte Abitur und studierte sogar BWL. Im Hinterkopf hatte er stets eine besondere Idee. "In Brüssel habe ich zufällig ein paar Tage im ehemaligen Atelier von Vincent van Gogh gelebt. Und dann habe ich eine Ausstellung mit seinen Bildern gesehen. Das hat mich fasziniert. Und dann wollte ich selbst etwas mit Kunst machen."

Kein Vertrauen in seine Geschäftsidee

Doch von der Idee, eine Galerie zu eröffnen, bis zur heutigen Airport Gallery war es noch ein langer Weg. Im Podcast "Feel Hamburg" sprechen Daniel Kaiser und Anaisio Guedes auch über die Steine, die ihm immer wieder in den Weg gelegt wurden, das mangelnde Vertrauen, dass die Haspa als potentielle Geldgeberin zu ihm hatte und wie er seinen Traum doch noch verwirklichen konnte.

