Feel Hamburg: Timo Schultz - Trainer des FC St. Pauli Stand: 27.10.2021 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt. In dieser Folge ist der Trainer des FC St. Pauli, Timo Schultz, zu Gast.

Timo Schultz kann zurzeit mit sehr breiter Brust auf der Trainerbank platznehmen, schließlich steht seine Mannschaft, der FC St Pauli auf dem ersten Platz in der 2. Fußball-Bundesliga. Seine Trainerlaufbahn hat Schultz vor zehn Jahren als Co-Trainer der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli begonnen und ist seit Juli 2020 Cheftrainer der ersten Mannschaft. Und was für einer! Nach Platz 14 in der letzten Saison ist es unter seiner Führung steil nach oben gegangen.

Timo Schultz: Bodenständig trotz Höhenflug

In der neuen Folge unseres Podcasts "Feel Hamburg" spricht Britta Kehrhahn mit Timo Schultz über die möglichen Ursachen für seinen beruflichen Höhenflug, seine Kindheit in Ostfriesland und natürlich über sein Familienleben in unserer Heimatstadt.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

