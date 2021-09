"Feel Hamburg": Revolverheld-Sänger Johannes Strate Stand: 22.09.2021 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt und darum, was Hamburg ausmacht. In der neuen Folge ist der Revolverheld-Sänger Johannes Strate zu Gast.

Die Musikalität wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Als Sohn einer Pianistin und eines Lehrers, der selbst als Sänger und Gitarrist auf der Bühne steht, war Johannes Strate schon früh klar, dass sich sein Berufsleben irgendwie um die Showbranche drehen würde. Ob als Musiker auf der Bühne oder als Organisator im Hintergrund - beide Möglichkeiten hat sich der Sänger der Band Revolverheld offen gehalten. Nach dem Abitur studierte er zunächst Kulturmanagement und nahm 2002 erfolgreich am Hamburger Popkurs teil.

Revolverheld und Familienmensch

Inzwischen ist Johannes Strate längst eine feste Größe im deutschen Musikgeschäft. Sei es als Sänger oder als Jurymitglied in verschiedenen Castingsendungen. In der neuen Folge von Feel Hamburg spricht der 41-Jährige mit Daniel Kaiser über die ersten Schritte von Revolverheld, die die Band tatsächlich in einem umgebauten Klohäuschen in Wilhelmsburg gemacht hat, über seinen Sohn, der Gitarrenmusik liebt und beantwortet die Frage, was er als König von Hamburg sofort ändern würde."Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" - der Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Den kostenfreien Podcasts "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Die aktuelle Folge von "Feel Hamburg" können Sie auch jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei NDR 90,3 hören.

