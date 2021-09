"Feel Hamburg": Edina Müller mit dem Kanu in Tokio Stand: 15.09.2021 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt und darum, was Hamburg ausmacht. In der neuen Folge ist die Para-Kanutin Edina Müller zu Gast.

Edina Müller ist in jeder Hinsicht eine außergewöhnliche Frau: außergewöhnlich sportlich, außergewöhnlich ehrgeizig und außergewöhnlich zäh. Seit einer Fehlbehandlung ist die Leistungssportlerin auf den Rollstuhl angewiesen. Aber anstatt sich zu beklagen, hat die junge Frau ihr Schicksal selbst in die Hand genommen und gehört heute zur Weltspitze der Para-Kanutinnen. Gerade ist Edina Müller von den Paralympics zurück nach Hamburg gekommen und spricht in der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" mit NDR 90,3 Moderatorin Britta Kehrhahn über ihre Erlebnisse in Japan.

Sportlerin und Mutter

Aber nicht nur ihre sportlichen Leistungen bieten Gesprächsstoff. Edina Müller hat natürlich auch ein Privatleben. Wie das Leben mit ihren beiden Männern, Partner Niko und dem zweijährigen Sohn Liam, ist, wie es sich mit Handicap in Hamburg leben lässt und was sie sich für die Zukunft vorgenommen hat, das ist ebenfalls Thema des Podcasts.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

