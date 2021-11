Feel Hamburg: Bestsellerautorin Dora Heldt Stand: 10.11.2021 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das Lebensgefühl in der Stadt - dieses Mal ist die Bestsellerautorin Dora Heldt zu Gast.

Es gibt wohl kaum eine Bahnhofsbuchhandlung, in der die Romane der Hamburger Autorin Dora Heldt nicht zu finden sind. "Kein Wort zu Papa", "Tante Inge haut ab" oder "Bei Hitze ist es wenigstens nicht kalt" sind Geschichten über liebenswerte, manchmal auch kauzige Figuren, die in der Regel irgendwo an der Nordsee spielen. Das ist auch kein Wunder, denn die Autorin ist in List auf Sylt zur Welt gekommen. Inzwischen lebt Dora Heldt seit vielen Jahren in Hamburg und ist fest in ihrer Wahlheimat verwurzelt.

Dora Heldt heißt eigentlich wie eine Wurstschneidemaschine

Bei "Feel Hamburg" verrät Dora Heldt im Gespräch mit Daniel Kaiser, wie es sich für sie anfühlt, 60 Jahre alt zu werden und wie sie zu ihrem Pseudonym kam. Denn eigentlich heißt Dora Heldt Bärbel Schmidt und damit trägt sie den gleichen Namen, wie die Wurstschneidemaschine in ihrer Stamm-Fleischtheke. Wie diese Namensgleichheit zu Verwirrung führte, ist ebenso Thema bei "Feel Hamburg", wie ihr Wunsch, endlich mal ins Miniatur Wunderland zu gehen.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Abonnieren "Feel Hamburg" Britta Kehrhahn und Daniel Kaiser sprechen mit Menschen aus der Stadt, die etwas zu erzählen haben. mehr

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Die aktuelle Folge von "Feel Hamburg" können Sie auch jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei NDR 90,3 hören.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Feel Hamburg | 10.11.2021 | 20:00 Uhr