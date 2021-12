Die Polizeireporter: Die spektakulärsten Fälle des Jahres Stand: 28.12.2021 00:01 Uhr Auch im Jahr 2021 hatten Feuerwehr und Polizei alle Hände voll zu tun. In dieser Folge des Podcasts "Die Polizeireporter" geht es um die aufsehenerregendsten Fälle des zu Ende gehenden Jahres.

Die Einsatzkräfte der Hamburger Polizei können auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Von einem vermeintlichen Amoklauf-Versuch in einer Schule, über illegale Coronapartys im Stadtpark bis hin zur Festnahme eines 20-Jährigen, der den Bau einer Bombe geplant haben soll, um damit einen islamistisch motivierten Terroranschlag zu begehen, war alles dabei. Die Polizeireporter Ingmar Schmidt und Kai Salander haben für den Jahresrückblick ihren Kollegen Finn Kessler und den freien Fotoreporter Frank Bründel eingeladen und erzählen, wie sie selbst diese Polizeieinsätze häufig aus nächster Nähe erlebt haben.

Feuerwehreinsätze bei Unfällen und Großbränden

Aber natürlich blicken die vier Journalisten auch auf die spektakulärsten Einsätze der Hamburger Feuerwehr. So hat es nicht nur in der Waitzstraße mal wieder gekracht, als ein Wagen in das Fenster einer Sparkassenfiliale fuhr. Auch in Lurup ist ein Auto in eine Hauswand gefahren und erst im Wohnzimmer der dort lebenden Familie zum Stehen gekommen. Dazu gab es einige Großbrände, wie zum Beispiel in einem Wilhelmsburger Lagerhallenkomplex und eine Gasexplosion in Ottensen, bei der eine komplette Hausfassade einstürzte. Über all diese Ereignisse sprechen die Journalisten in der neuesten Folge des Podcasts "Die Polizeireporter".

