Die Polizeireporter: Wo ist Hilal? Stand: 08.03.2022 00:01 Uhr Am 27. Januar 1999 verschwand die zehnjährige Hilal spurlos. Die Polizeireporter sprechen mit ihrem Bruder, Abbas Ercan über dieses Trauma und geben einen Überblick über den derzeitigen Ermittlungsstand.

Das türkische Mädchen Hilal aus Lurup war plötzlich spurlos verschwunden. Seit dem 27. Januar 1999 sucht die Polizei die damals Zehnjährige. Laut Staatsanwaltschaft hat es in der jüngeren Kriminalgeschichte von Hamburg kaum einen zweiten Fall gegeben, in dem mit einem solchen Aufwand ermittelt worden sei. Eine heiße Spur gibt es bislang nicht.

Die Polizeireporter: Wo ist Hilal? Sendung: Die Polizeireporter | 08.03.2022 | 07:40 Uhr | von Salander, Kai; Schmidt, Ingmar 54 Min | Verfügbar bis 08.03.2023 Die Polizeireporter rekonstruieren mit Hilals Bruder Abbas Ercan den Tag von Hilals Verschwinden und informieren über den Ermittlungsstand.

Abbas Ercan: "Der Januar ist immer ein sehr schlimmer Monat für uns"

In der neuen NDR 90,3 Podcast-Folge "Die Polizeireporter" sprechen die Polizeireporter Kai Salander und Ingmar Schmidt mit Abbas Ercan, dem Bruder der seit 1999 in Hamburg vermissten Hilal. Zum ersten Mal spricht der Bruder über seine eigenen Erlebnisse am Tag des Verschwindens seiner Schwester. Außerdem gibt er tiefe Einblicke in die Seele der schwer trauernden Familie.

Auch ein langjähriger Betreuer der Familie kommt zu Wort, Wolfang Zumpe. Als ehrenamtlicher Mitarbeiter der Hilfsorganisation weißer Ring hat er die Familie Ercan oft unterstützen und beraten können. Der ehemalige Polizist spricht über das Hilfsangebot für Kriminalitätsopfer und gibt dabei eine ganz neue Perspektive auf das Seelenleben der Familie.

