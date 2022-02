Die Polizeireporter: Senioren am Steuer, ein Sicherheitsrisiko? Stand: 08.02.2022 00:01 Uhr Die Waitzstraße ist berühmt für ihre Unfälle mit alten Menschen als Verursacher. Im Podcast "Die Polizeireporter" geht es um die Frage, ob Senioren ein Sicherheitsrisiko für den Verkehr darstellen.

Die Hamburger Waitzstraße hat einen traurigen Rekord: In schöner Regelmäßigkeit durchbrechen Senioren und Seniorinnen mit Ihren Autos beim Ausparken die Schaufensterscheiben der naheliegenden Geschäfte. Selbst schwere Granitblöcke, die zur Absicherung der Gehwege aufgestellt wurden, erwiesen sich als wirkungslos, da diese von den PS-starken Autos einfach mitgeschoben wurden. Die Lage hat sich erst beruhigt, als stabile Vollstahlpfosten tief im Boden verankert wurden. In dieser Folge des Podcasts "Die Polizeireporter" geht es aber nicht nur um Unfälle, die alte Menschen als Autofahrende verursacht haben, sondern auch um die, an denen betagte Fußgänger beteiligt sind. Denn auch diese Unfälle haben in den letzten Jahren zugenommen.

Unfälle mit Beteiligung von alten Menschen mehren sich

Die Zahlen sind deutlich: Bei den auf Hamburgs Straßen im vergangenen Jahr ums Leben gekommenen Fußgängern beträgt der Anteil der Senioren mehr als 50 %! Das sind Zahlen aus der Unfallstatistik für 2021, die Ulf Schröder, Leiter der Verkehrsdirektion im Podcast nennt. Und er sagt auch, dass es unter den Verkehrstoten insgesamt wieder auffällig viele Senioren gegeben habe. Warum gibt es keine Altersgrenze für das Lenken eines Autos? Was tut die Polizei, um gegenzusteuern? Und was bewegt alte Menschen dazu, den Führerschein nicht abzugeben? Auch diese Fragen beantwortet Ulf Schröder im Podcast.

Wie man erkennt, ob man noch fahrtüchtig ist.

Darüber hinaus gibt es Tipps, wie man sich als Angehöriger eines betagten Fahrers verhalten soll und was man selbst tun kann, um seine Fahrtüchtigkeit überprüfen zu lassen. Eine sogenannte Rückmeldefahrt mit einem Fahrlehrer sei da eine sinnvolle Möglichkeit, erklärt Ulf Schröder und betont, dass es sich dabei nicht um eine Fahrprüfung handele, sondern um eine Einschätzung der jeweiligen Fähigkeiten. Mitunter reiche eine neue Brille oder eine kleine Änderung im Fahrverhalten bereits aus, um noch einige Zeit ein Auto sicher steuern zu können.

