Die Polizeireporter: Auf der Reeperbahn nachts um halb eins Stand: 19.04.2022 00:01 Uhr Die Polizeireporter fragen nach: Wie gefährlich ist der Kiez geworden? Kommt es häufiger zu Messerstechereien? Und wie gehen diejenigen, die dort arbeiten, mit brenzligen Situationen um?

In den vergangenen beiden Pandemie-Jahren war die Reeperbahn in eine Art Dornröschenschlaf gefallen. Nun sind die Clubs wieder geöffnet und das Nachtleben ist zurückgekehrt. Doch nicht nur Partytouristinnen und -touristen sowie Junggesellenabschiede sind auf der sündigen Meile unterwegs, dort ist auch das Milieu der Drogendealer, Schläger und Zuhälter. Die Polizeireporter Kai Salander und Ingmar Schmidt sprechen in der neuen Podcast-Folge über kriminelle Kiezgeschäfte, Handgreiflichkeiten und das älteste Gewerbe der Welt, die Prostitution.

Expertise im Gespräch: Domina und Türsteher

Zu Gast ist ein Mann der sich wohl blind auf St. Pauli auskennt, Türsteher Viktor Hacker. Seit mehr als 30 Jahren wacht er mit strengem Auge an der Türschwelle zur Party im Headcrash oder Roschinsky's auf dem Hamburger Berg. Er kann Messerattacken abwehren, weiß wer zu betrunken ist für die Party und kann inmitten des nächtlichen Gedränges einen kühlen Kopf bewahren. Mit Augenzwinkern erklärt Hacker, Türleute müssten blaue Flecken wegstecken können, nicht nur wegen Attacken am Clubeingang, auch weil wie wild getanzt werde. Seine Geschichten aus den Kieznächten hat Hacker inzwischen aufgeschrieben. Gemeinsam mit zwei anderen Kollegen geht der Autor mit der Türsteherlesung auf Tour.

Doch auch eine Domina kommt im Podcast zu Wort, Manuela Freitag. Ihre Freier besuchen sie in der Herbertstraße. Geld an einen Zuhälter abzutreten, kommt für die Zuchtmeisterin nicht mehr in Frage, sie arbeitet selbständig. Die Pandemie habe das Rotlichtmilieu hart getroffen, betont die Domina.

