"Wünsch Dir Deinen NDR": Wünschen Sie sich Ihre Musik! Stand: 11.10.2020 08:00 Uhr Die Musikredaktion von NDR 90,3 erfüllt am 17. Oktober 2020 anlässlich der Aktion "Wünsch Dir Deinen NDR" Ihre Musikwünsche. Hier können Sie sich schon jetzt Ihre Lieblingssongs wünschen.

Sie haben zu Uriah Heeps Schmusehit "Lady In Black" zum ersten Mal mit Ihrer späteren Ehefrau getanzt oder sich beim Konzert von Ed Sheeran frisch verliebt? Oder vielleicht haben Sie auch einfach nur eine schöne Erinnerung an eine Reise nach Italien im Jahr 1967 und würden deshalb gerne nochmal einen richtig tollen Italo-Hit hören? Wir von NDR 90,3 erfüllen Ihnen anlässlich der Aktion "Wünsch Dir Deinen NDR" am 17. Oktober von 8 bis 18 Uhr Ihre ganz persönlichen Musikwünsche. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten und musikalischen Erinnerungen.

Musikwunsch schon jetzt einreichen

Unsere Musikredakteurin Regina Kramer ist den ganzen Tag für Sie da und sucht im großen Musikarchiv des Norddeutschen Rundfunks Ihre Wunschhits. Sie haben schon jetzt die Möglichkeit, ihre Musikwünsche an uns zu senden. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular aus (wird in der Hamburg App nicht angezeigt) und erzählen Sie uns auch gerne die Geschichte zu ihrem Musikwunsch. Am 17. Oktober 2020 können Sie uns auch direkt während der Sendung unter der kostenfreien Rufnummer (0 8000) 903 903 anrufen oder uns über den Messenger der Hamburg App schreiben. Mit etwas Glück sind Sie dann dabei und Ihr Lieblingslied steht im Mittelpunkt.

Schicken Sie uns Ihre Musikwünsche

Ihr Musikwunsch Titel und Interpret Ihres Wunschhits: * Warum wünschen Sie sich diesen Song? Was verbinden Sie damit?: Ihre Daten: Name, Vorname: * Telefonnummer: * Wohnort, Stadtteil: * Einverständniserklärung Sind Sie mit der Nennung im Programm von NDR 90,3 einverstanden?: * Ich bin damit einverstanden, dass mein Musikwunsch in der Sendung zusammen mit meinem Namen erwähnt wird. Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

