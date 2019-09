Verkaufsoffener Sonntag in Hamburg

NDR 90,3 - 29.09.2019 11:00 Uhr Autor/in: Lena Baack

In der Innenstadt und in der Hafencity haben zwischen 13 und 18 Uhr einige Geschäfte geöffnet. Auch Einkaufsstraßen und Passagen in Rahlstedt, Harburg und Bergedorf beteiligen sich, berichtet Lena Baack.