Schulsenator Rabe zu Schulöffnungen: Umfangreiches Konzept Stand: 12.03.2021 09:37 Uhr Drei Monate waren die Schulen in Hamburg geschlossen - ab Montag kehren die Grundschul- und Abschlussklassen in den Wechselunterricht zurück. Und das trotz steigender Infektionszahlen. Bei NDR 90,3 hat Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Freitagmorgen Fragen zur Schulöffnung beantwortet.

Das Sicherheitskonzept für die Schulöffnung in Hamburg sei umfangreich und bundesweit einmalig, sagt Rabe. Alle Schulbeschäftigten würden zwei Mal in der Woche einen Schnellselbsttest machen und Schritt für Schritt würden auch alle Schülerinnen und Schüler in dieses Konzept miteinbezogen: "Dann haben wir die Sicherheit in der Schule dramatisch erhöht und dann können wir auch nach Ostern Schritt für Schritt die weiteren Klassenstufen an Bord holen", sagte der Schulsenator.

Viele Schnelltests

Die Stadt habe sich in den vergangenen Tagen sehr bemüht, eine große Anzahl Schnelltests zu bekommen, versicherte Rabe. Er rechne mit einer Million solcher Tests, die demnächst Hamburgs Schulen zur Verfügung stehen: "Es sind vermutlich genug da und deswegen wird es nicht an der Menge der Tests scheitern." Dabei handele es sich nicht um die Tests mit den ganz langen Stäben. "Es sind Stäbchen, mit denen man ganz vorn in der Nase bohrt. Wie hat ein Arzt gesagt? Jeder, der schon mal in der Nase gebohrt hat - einige Hamburger sollen das ja tun - die können das auch selber. Und das macht mich schon sehr zuversichtlich, dass das dann in der Schule gut funktioniert." Jetzt komme es darauf an, dass alle gut mitmachen, so Ties Rabe.

AUDIO: Schulsenator Rabe beantwortet Fragen bei NDR 90,3 (19 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.03.2021 | 07:00 Uhr