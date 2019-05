Rentnerin fährt in Schaufenster

Die Autofahrt einer 80-Jährigen endete am Sonnabendmorgen in dem Schaufenster eines Elektrogeschäftes in Hamburg-Wellingsbüttel. Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt.