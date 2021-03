Stand: 11.03.2021 13:12 Uhr Mikrourlaub: Ausflugtipps für Hamburg

Hamburg einmal abseits der beliebten Ausflugsziele entdecken: Zu Fuß oder mit dem Rad den Hamburger Osten entlang der Wandse erkunden, am Ufer der Bubendey picknicken oder an der Billwerder Bucht den Sonnenuntergang genießen. Den kleinen Urlaub in Hamburg finden Sie auch abseits der eingetretenen Pfade.