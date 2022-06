Herr Ahlers: Der Pingeligge

Rabatte bei Lebensmittelpreisen - Beispiel Markengulasch: Ein Viertel Pfund Markengulasch reduziert von 1,50 Euro auf 1,19 Euro. Das sind 20 Prozent. Also 10 Prozent sind 15 mal mal 1,19. Also, äh, 20 Prozent. UND: Wenn das Kilo Markengulasch 20 Prozent billiger ist, dann sind das ja bei 5 Kilos 100 Prozent. Ergebnis: Dann ist dat ja wohl umsonst!

Hundheizung - Kann man mit Hunden heizen? Allein durch Wärmeabgabe des Körpers?

1 Mensch wiegt 75 Kilo und hat 100 Watt Wärmeleistung. Rocky wiegt 15 Kilo. So, erstmal 75 durch 15. Das sind... Also, 15 geht zweimal in 30, dat sind viermal in 60. Dat geht nicht rund... Dann sind dat 100 durch 5. Also hat Rocky 20 Watt Heiz-Wärmeleistung. Ein normaler Kaminofen hat 5.000 Watt. Das sind, wenn das Hunde ausstrahlen, 5.000 durch 20 (so wie Rocky). Das sind 250 Hunde.

Ergebnis: Mit 250 Hunden kann man die ganze Wohnung heizen.