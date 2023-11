Hamburg am Wochenende mit Ilka Petersen

Jahrelang hat Ilka Petersen im NDR die Norddeutschen durch die ersten Stunden des Tages begleitet - als NDR 2 Morgen Moderatorin bei "Ponik und Petersen". 2012 gab es dafür den deutschen Radiopreis. 2020 folgte der Wechsel zum NDR Fernsehen, wo sie aktuell Unterhaltungs- und Nachrichtenformate moderiert. Ihr Herz allerdings hatte sie schon ans Radio vergeben. Da ihre Wahlheimat Hamburg ist, treffen bei NDR 90,3 zwei Leidenschaften aufeinander.

Sie ist eine waschechte Norddeutsche und gestandene Vollblut-Journalistin im Team. Nur beim Thema Fußball ist die Harmonie ganz schnell vorbei. Denn wer wie Ilka in Bassum vor den Toren Bremens aufwächst, wird zum Werder-Fan. Das macht die in etwa gleich große St. Pauli- und HSV-Fraktion am Redaktionstisch ganz schnell nervös...

