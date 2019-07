HSV-Trainingslager: Eine Zwischenbilanz

NDR 90,3 - 11.07.2019 15:00 Uhr

Was läuft gut, was läuft schlecht im Trainingslager des Hamburger SV in Kitzbühel? Lars Pegelow zieht nach dem ersten Testspiel gegen den griechischen Ex-Meister Olympiakos Piräus eine Zwischenbilanz.