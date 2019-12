HHLA klimaneutral bis 2040?

NDR 90,3 - 02.12.2019 13:00 Uhr

Der Hamburger Hafenbetreiber HHLA will bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Dazu will das Unternehmen in Zukunft vor allem auf elektrisch betriebene Fahrzeuge setzen. Dietrich Lehmann berichtet.