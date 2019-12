Großaufgebot bekämpft Feuer in Ohlsdorf

NDR 90,3 - 28.12.2019 08:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt

In der Garage eines Betriebes am Friedhof Ohlsdorf sind vier Kleintransporter ausgebrannt, zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Fuhlsbüttler Straße.