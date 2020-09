Stand: 10.09.2020 18:19 Uhr

Grippe-Impfstoff: So viel wurde noch nie bestellt

Die Empfehlung gibt es zwar jedes Jahr - in diesem Jahr bekommt sie wegen der Corona-Pandemie aber zusätzliches Gewicht: Ältere und kranke Menschen sollten sich gegen die Grippe impfen lassen. Außerdem alle, die in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen arbeiten.

Keine Probleme in der Produktion

Engpässe dürfte es nach jetzigem Stand nicht geben, sagt der Geschäftsführer des Hamburger Apotheker-Verein, Thomas Friedrich. Anders als in anderen Jahren gebe es keine Hinweise auf Probleme bei der Herstellung des Impfstoffes. Außerdem hätten deutlich mehr Ärztinnen und Ärzte als in den Vorjahren den Impfstoff bestellt. Das deckt sich mit den Rückmeldungen, die der Hamburger Hausärzteverband aus den Arzt-Praxen bekommt.

Möglicher Anstieg der Nachfrage

Ebenso wie der Apothekerverein rechnen Hausärzte damit, dass die Nachfrage nach dem Grippeschutz in diesem Jahr größer ist als in den Vorjahren. Sollte es dennoch zu Engpässen kommen, könnte auch das Bundesgesundheitsministerium einspringen: Jens Spahn hat Millionen Impfdosen als Reserve bestellt. Zudem soll die Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen der Grippe in diesem Jahr minimiert werden. So soll das Gesundheitssystem entlastet werden.

