Corona-Regeln in Hamburgs Schulen: Ihre Fragen an Ties Rabe Stand: 30.10.2020 20:23 Uhr Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) beantwortet am Dienstag von 7 bis 8 Uhr live bei NDR 90,3 Fragen zu den aktuellen Corona-Regeln in Hamburgs Schulen.

Wie lange müssen an den Schulen Masken getragen werden? Gibt es eine Alternative zum Stoßlüften der Klassenräume in der kalten Jahreszeit und kann es sein, dass der Regelunterricht an Hamburgs Schulen wieder eingestellt wird?

Schulsenator Ties Rabe (SPD) beantwortet am Dienstag Ihre Fragen von 7 bis 8 Uhr live bei NDR 90,3.

Stellen Sie Ihre Fragen an Hamburgs Schulsenator!

Sie können Ihre Fragen über das unten stehende Formular stellen. Alternativ können Sie dafür auch den Messenger in der NDR Hamburg App oder die kostenfreie Telefonnummer 08000 903 903 nutzen.

Ihre Daten: Name, Vorname: * Stadtteil: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: Ihre Frage Meine Frage: * Einverständniserklärung: * Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und der Stadtteil in dem ich wohne, im Rahmen dieser Programmaktion bei NDR 90,3, im Hamburg Journal, auf NDR.de und in der NDR Hamburg App genannt werden darf. Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des NDR ein. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

So hören Sie das Interview

Das Interview können Sie live bei NDR 90,3 hören oder online im Stream verfolgen. In der NDR Hamburg App gehen Sie einfach im Menü auf "Radio". Oben rechts erscheint dann der Play-Button, mit dem Sie den Livestream hören können.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 03.11.2020 | 07:00 Uhr