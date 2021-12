Corona-Impfungen für Kinder: Ihre Fragen an Kinderarzt Stefan Renz Stand: 13.12.2021 15:51 Uhr Stefan Renz ist Kinder- und Jugendarzt. Er beantwortet am Donnerstag von 9 bis 10 Uhr live bei NDR 90,3 Fragen zu Impfungen für Kinder.

Am Donnerstag wird in Hamburg offiziell mit den Impfungen für 5- bis 11-Jährige Kinder begonnen, aber für viele Eltern sind zu dem Thema noch etliche Fragen offen: Wie gut vertragen kleine Kinder die Corona-Impfung? Wo kann ich mein Kind impfen lassen? Und ist eine Impfung für Grundschulkinder überhaupt sinnvoll? Wie unterscheidet sich der "Kinderimpfstoff" von dem für Erwachsene?

Um all diese Fragen zu beantworten, bekommen wir am Donnerstagmorgen Unterstützung von einem Experten: Stefan Renz hat im UKE als Kinderkardiologe gearbeitet und ist seit 1996 Kinder- und Jugendarzt in einer Praxis in Eimsbüttel. Er ist außerdem Vizepräsident seines Berufsverbandes in Deutschland. Am Donnerstag beantwortet er von 9 Uhr bis 10 Uhr Fragen unserer Hörerinnen und Hörer.

Schicken Sie uns Ihre Fragen rund um Corona

Sie können Ihre Fragen über das unten stehende Formular stellen. Alternativ können Sie dafür auch den Messenger in der NDR Hamburg App oder die kostenfreie Telefonnummer 08000 903 903 nutzen.

So hören Sie das Interview im Livestream

Das Interview können Sie live bei NDR 90,3 hören oder online im Stream verfolgen. In der NDR Hamburg App gehen Sie einfach im Menü auf "Radio". Oben rechts erscheint dann der Play-Button, mit dem Sie den Livestream hören können.

Datenschutz Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des NDR ein. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz

