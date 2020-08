Anke Wibel: "Für die Seeleute nichts Positives"

Was hat Corona mit Ihrem Leben gemacht? Wie sind Sie mit der neuen Situation in der Familie, im Freundeskreis oder im Job klargekommen? Anke Wibel, Diakonin im Seemannsklub Duckdalben über die Angst der Seeleute und eingeschränkte Hilfe.

"Die Situation an Bord ist die, dass die Seeleute aufgrund der Beschränkungen nicht ausgewechselt werden können. Sie haben ihre Verträge, die zum Teil schon drei oder vier Monate abgelaufen sind, sie also schon längst hätten zu Hause sein sollten." In diesen Tagen ist Anke Wibel, Diakonin im Seemannsklub Duckdalben, einem Seemann begegnet, der seit neun Monaten zum ersten Mal wieder einen Fuß an Land gesetzt hat. Vor allem sei die Angst unter den Seeleuten groß, dass jemand das Virus an Bord bringt. "Dann fallen sie komplett aus."

Seemannsdiakonin Anke Wibel: "Nichts Positives" NDR 90,3 - 27.08.2020 11:15 Uhr Der Seemannsklub Duckdalben hat wieder auf. Doch viele Seeleute sitzen auf ihren Schiffen fest - oft monatelang. Und sie wissen nicht, wie es weitergeht. Zudem gibt es weniger Spenden.







Weniger Spenden, weniger Seeleute

Als die Corona-Krise begann, musste der Duckdalben im Hafen erst einmal komplett schließen. Dann hat die Belegschaft dort das Programm umgestellt. Nun kamen die Seeleute nicht mehr in den Klub - der Duckdalben besuchte die Seeleute auf ihren Schiffen im Hafen und brachte mit, was die Leute aus den Philippinen oder Indien oder aus der Ukraine sonst im Duckdalben-Shop gekauft haben. Mittlerweile ist der Klub wieder geöffnet - aber unter strengen Hygieneauflagen. Waren vor der Corona-Zeit etwa 100 Seeleute am Tag im Seemannsklub, so sind es, sagt Anke Wibel, derzeit nur 30. Auch die Spenden seien eingebrochen. Die Gehälter laufen aber weiter. "Wie lange das noch gut gehen wird, weiß ich momentan nicht." Ob es etwas Postives an Corona gibt? "Nein, für die Seefahrt und für die Seeleute gibt es momentan nichts Positives", sagt die 58-Jährige knapp.

