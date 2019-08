Angriff auf Hamburger in Magdeburg

NDR 90,3 - 11.08.2019 15:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann

Ein junger Mann aus Hamburg ist in Magdeburg schwer verletzt worden, weil er Randalierer in der Straßenbahn stoppen wollte. Laut Polizei schwebt der 22-Jährige in Lebensgefahr.