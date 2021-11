Abba-Fieber bei NDR 90,3: Das Comeback des Jahres Stand: 04.11.2021 05:00 Uhr Es ist das Comeback des Jahres: Die schwedische Erfolgsband Abba kehrt nach 40 Jahren in ihrer Orginalbesetzung zurück und bringt morgen ihr neues Album "Voyage" heraus.

Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid, genannt Frida - das waren Abba, und das sind Abba! Nach einer Pause von "nur" 40 Jahren haben sich die vier wieder zusammengetan und ein neues Album produziert. Im September dieses Jahres wurden die ersten beiden Songs des neuen Abba-Albums veröffentlicht. Mit "I Still Have Faith In You" und "Don't Shut Me Down" konnten sich die Fans schon auf "Voyage" einstimmen. Vor zwei Wochen wurde die Wartezeit noch mit einem dritten Song, "Just A Notion", verkürzt. Nun wird morgen das komplette Album veröffentlicht. Es ist ein Comeback, das die Musikfans weltweit bewegt!

NDR 90,3 im Abba-Fieber

NDR 90,3 spielt morgen den ganzen Tag über die neuen Abba-Titel im Radio - in jeder Sendestunde gibt es zwei neue Abba-Songs zu hören. Als Highlight des Tages gibt es von 18 bis 19 Uhr dann alle Songs des neuen Abba-Albums "Voyage" zu hören - kompakt in einer Stunde. Außerdem hören Sie, was die vier Mitglieder der Gruppe Abba selbst zu ihrem Comeback sagen, wie die Fans reagieren - und wie groß der Abba-Hype in ihrem Heimatland Schweden ist.

AUDIO: ESC Update: Abba feiern großes Comeback (57 Min) ESC Update: Abba feiern großes Comeback (57 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.11.2021 | 18:00 Uhr