60 Jahre "Dinner For One" - Die Jubiläumsshow: Quiz im Fernsehen Stand: 30.12.2023 09:16 Uhr Keine TV-Sendung sonst wurde weltweit so oft im Fernsehen wiederholt - das brachte "Dinner For One" ins Guinness Buch der Rekorde In diesem Jahr ist die Aufzeichnung mit Freddie Frinton als Butler James und May Warden als Miss Sophie 60 Jahre alt geworden.

von Torben Pöhls

NDR und SWR würdigen das am Silvesterabend um 20.15 Uhr mit einer Quiz-Show rund um "Dinner For One". Moderator Bernhard Hoecker begrüßt als Kandidaten Katrin Müller-Hohenstein, Jens Riewa, Axel Prahl und Wigald Boning. "Von 500 Ausstrahlungen habe ich 600 gesehen", sagt Müller-Hohenstein. Also beste Voraussetzungen, um als Kandidatin beim "Dinner For One"-Quiz zu glänzen. Doch so viel sei verraten: Auch sie lernt noch viel über den Kultsketch.

In Blackpool auf der Suche nach neuen Ideen

Dass "Dinner For One" nach Deutschland kam, verdanken wir Entertainer Peter Frankenfeld. Der ist 1962 gemeinsam mit dem befreundeten Regisseur Heinz Dunkhase nach Blackpool in England gereist - auf der Suche nach neuen Ideen fürs deutsche Fernsehen. "Blackpool war die Freizeitregion für die Industriestandorte Liverpool, Manchester und so weiter" erklärt sein Sohn Thomas Frankenfeld. Schon im 19. Jahrhundert habe es dort 13 Varietés gegeben. "Das gab es in ganz Europa nicht. Und wenn man wissen wollte, was es Neues gibt, musste man da hinfahren." Der Sketch sei allerdings bereits zehn Jahre gelaufen, bevor sein Vater ihn gesehen hatte.

Schon kurz nach dem Krieg hatte Freddie Frinton angefangen, den Sketch zu spielen - mit wechselnden Darstellerinnen als Miss Sophie. Geschrieben wurde "Dinner For One" schon in den 1920er Jahren von Laurie Whylie. Im Originalskript steht übrigens nichts von einem Tigerfell - das hat Freddie Frinton hinzugefügt.

Sketch nicht einfach "geklaut"

Peter Frankenfeld war von dem Sketch auf Anhieb begeistert und lud Freddie Frinton ein, mit "Dinner For One" ins deutsche Fernsehen zu kommen. "Er fand das einfach so toll. Und was man ihm anrechnen muss, ist, dass er den Sketch nicht einfach geklaut hat." bemerkt sein Sohn Thomas. "Er hätte ja auch meine Mutter als alte Frau herrichten können und wäre mit ihr zusammen aufgetreten. Nein, er wollte den Sketch genauso wie er war."

Nach den Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg hatte der Brite Freddie Frinton zunächst wenig Lust, die Deutschen mit "Dinner For One" zum Lachen zu bringen, aber Peter Frankenfeld konnte ihn schließlich überreden. Den ersten Auftritt von Butler James und Miss Sophie im deutschen Fernsehen gab es in der Peter Frankenfeld Sendung "Guten Abend" - allerdings wurde die nicht aufgezeichnet. Deshalb spielten Frinton und Warden den Sketch dann zwei Monate später nochmal - diesmal beim NDR in Hamburg. Der hatte extra ein Eisbären-Fell besorgt, über das Butler James stolpern sollte. Doch der britische Komiker setzte durch, dass sein selbst mitgebrachtes Tigerfell eingesetzt wurde.

Lachkrampf in Aufzeichnung verewigt

Ursprünglich wollte der NDR kein Publikum zur Aufzeichnung zulassen. Man hatte Angst, die Menschen würden die Aufnahme stören. Freddie Frinton bestand jedoch darauf und so blieb uns das markante Lachen von Sonja Göth, einer Zuschauerin aus Hamburg, erhalten. "Ich kriegte einen Lachkrampf und konnte nicht aufhören" sagt Sonja Göth. Ich habe immer gehofft, dass mal etwas passiert, dass nicht so lustig ist."

Erst 1972 sendete der NDR "Dinner For One" zum ersten Mal an Silvester. Seitdem gehört es für Millionen Deutsche zum Pflichtprogramm am 31. Dezember. Auch andere Nationen kennen und lieben den Sketch. Der NDR hat ihn in 20 Länder verkauft - darunter Norwegen, Italien, Südafrika und Australien. Nur in Großbritannien - dem Mutterland von Freddie Frinton - ist "Dinner For One" heute so gut wie unbekannt.

Prequel-Serie zu "Dinner For One" geplant

2018 wurde der Sketch in England zum ersten Mal im Fernsehen gezeigt, allerdings nur auf einem Spartenkanal. Das reichte nicht, um ihn dort zum Kult werden zu lassen. Im kommenden Jahr soll es eine vierteilige Prequel-Serie zu "Dinner For One" geben. Sie erzählt die Geschichte von Admiral von Schneider, Sir Toby, Mister Pommeroy und Mister Winterbottom, die im Jahr 1921 alle um die Hand von Miss Sophie anhalten, die damals erst 38 Jahre alt ist. Ob Butler James auch schon vorkommt… Mal abwarten und bis dahin gilt: "Same procedure as last year, Miss Sophie? - Same procedure as every year, James!"

