Stand: 05.04.2017 17:41 Uhr

Mit Julia-Niharika Sen in der Elbphilharmonie von Julia-Niharika Sen

Unsere Moderatoren haben Sie eingeladen, sich im Rahmen der Programm-Aktion "Wünsch Dir Deinen NDR" gemeinsam mit ihnen einen Teil von Hamburg anzugucken, den man normalerweise nicht zu sehen bekommt. Hamburg Journal Moderatorin Julia-Niharika Sen hat den Anfang gemacht und war mit den Gewinnern in der Elbphilharmonie. Gemeinsam haben sie dort einer Probe des NDR Elbphilharmonie Orchesters gelauscht und durften sich außerdem genau angucken, wie es Backstage in der Elbphilharmonie so aussieht - von den Musikerzimmern bis zur Kantine.

Ich war schon oft in der Elbphilharmonie, habe ja auch die feierliche Eröffnung der Plaza live im NDR Fernsehen moderiert. Aber ich muss sagen: es war noch nie so schön wie dieses Mal, weil ich mit Menschen dort war, die zum ersten Mal das Gebäude und die Musik erlebt haben. Das war ein ganz besonderes Gefühl!

Exklusiver Blick hinter die Kulissen

















Der Großvater des 25-jährigen Arne Schulz hat den alten Kaispeicher A mitgebaut, auf dem jetzt die Elbphilharmonie steht. Er war Bauingenieur und Arne Schulz studiert gerade um auch einer zu werden. Seine Mutter Annegrete hatte sogar noch den Geruch der Kakao-Säcke in der Nase und die Geschichten ihres Vaters über dieses besondere Gebäude im Sinn. Großartig!

Das Ehepaar Inge und Peter Kindler war - genau wie ich - später von der Probe des NDR Elbphilharmonie Orchesters, in die wir als einzige reinschnuppern durften, total begeistert. Und wir haben gesagt, wir wollen hier nie wieder raus! Inge Kindler saß neben mir und sagte: "Ich muss jetzt weinen, die Musik ist so ergreifend und der Saal ist so besonders." Das war wirklich toll. Es war für mich auch ein schönes Kennenlernen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer: Am Anfang ist man sich noch fremd, aber wenn man dann gemeinsam durch eine solche Führung geht und auch gemeinsam diese besondere Situation erlebt, dann schweißt das zusammen.

Teure Instrumente, edler Ausblick

Angefangen hat unser Besuch damit, dass wir nicht durch den Haupteingang gegangen sind, sondern durch den seitlich gelegenen Künstlereingang. Das war schon mal ein toller Start. Neben uns im Fahrstuhl fuhren zwei Kontrabässe - mit den Musikern natürlich - in den 12. Stock hoch. Wir durften sogar in die Garderoben der Künstler reinschauen. Da lagen vermutlich die teuersten Instrumente, die man sich so vorstellen kann. Ich habe einen scheinbar ganz normalen Garderobenschrank vorsichtig geöffnet, da stand neben der Jacke des Musikers ein riesiger Kontrabass drin. Der passte da gerade so rein. Schon eine tolle Atmosphäre dort und ein unglaublicher Ausblick. Wir haben gemeinsam immer wieder durch die riesigen runden Fenster auf den Hamburger Hafen geschaut.

Mahlers Almglocken-Klänge hoch über der Elbe

Die schienen wie große Rahmen nur für unsere Blicke gemacht. Auf dem Weg zum Großen Saal sahen wir schon große Almglocken-Ständer auf dem Flur stehen. Die kommen bei Gustav Mahlers 6. Sinfonie zum Einsatz. Frau Schulz und ich haben die Glocken mal ganz leicht berührt. Tolle Töne, erinnerten uns fast an eine Kuh-Herde auf einer Schweizer Alm. Normalerweise ist Annegrete Schulz Heavy-Metal-Fan, aber auf die Musik in der Elbphilharmonie war sie sehr gespannt. In einem kleinen Raum hinter der Bühne konnten wir schon den Dirigenten Christoph Eschenbach ausdrucksstark bei der Arbeit sehen - auf einem kleinen Monitor - den die Musiker sonst nutzen, um zu sehen, was gerade auf der Bühne passiert. Frau Schulz - leidenschaftliche Fußballerin - hat das ganz trocken kommentiert: "Wie ein Trainer auf dem Fußballfeld: mit vollem Körpereinsatz hat er sein Team im Griff!"

Ein Saal, den man nicht wieder verlassen will

Und dann hat sich endlich die Tür zum Großen Saal geöffnet: die Musiker sehr leger, alle im Pulli, viele in Jeans. Und wir hatten fast das Gefühl, als würden wir mit ihnen gemeinsam im Wohnzimmer sitzen, so nah waren wir dran an der Bühne und so kuschelig und warm wirkt der Saal. Ein Riesen-Orchester: vier Harfen, acht Kontrabässe, und unsere Almglocken, die kamen auch zart zum Einsatz. Ein überwältigender Zuschauerraum. Und wir duften ganz allein, zu fünft, in diesem großen Saal sitzen. Und haben eine sehr beeindruckende, ja fast bewegende, Probe von Mahlers 6. Sinfonie gehört. Am liebsten wären wir nicht mehr raus gegangen.

Weitere Informationen Multimedia-Doku Elbphilharmonie: Hamburg baut ein Wahrzeichen In knapp zehn Jahren hat sich Hamburg mit der Elbphilharmonie ein neues Wahrzeichen gebaut. NDR.de blickt in einer Multimediadokumentation auf die wechselvolle Geschichte - bis hin zur Eröffnung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 05.04.2017 | 18:20 Uhr