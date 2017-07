Sendedatum: 15.07.2017 18:00 Uhr

Sommertour Uetersen: "Howling At The Moon"

Der Stichhafen wird zur Konzert-Location: NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin bringen einen internationalen Star mit. Mit seinem aktuellen Album "Modern Heart" kommt Milow nach Uetersen zur Sommertour. Im vergangenen Jahr erfand sich der Belgier kurzerhand neu, indem er seinen lässigen Musikstil mit House-, R&B- und Hip-Hop-Elementen kombinierte. Gleich die erste Single aus dem Album zeigt die ganze Bandbreite des neuen Sounds - und wurde zum internationalen Hit: "Howling At The Moon" erhielt in Deutschland schließlich eine Gold-Auszeichnung.

Party nonstop bis Sierksdorf

Bis zum 26. August feiern wir wöchentlich in verschiedenen Orten: Tellingstedt, Glückstadt, Trappenkamp, Börnsen und Kappeln. Das Finale der Sommertour findet schließlich im Hansa-Park in Sierksdorf statt. Immer mit dabei sind unsere Moderatoren und eine ausgeklügelte Stadtwette. Sollten die Gäste und die Einheimischen in Uetersen unsere Stadtwette nicht schaffen, droht dem Stadtvertreter eine kleine "Strafe". Andernfalls müssen unsere Moderatoren eine Aufgabe erledigen. Die Bühnenshow der Sommertour beginnt um 18 Uhr. Vèrena Püschel und Jan Bastick moderieren das Programm. Um 21.30 Uhr tritt Chartstürmer Milow auf.

Die Stadtwette: Rosenkrieg

Da Uetersen mit seinem Rosarium und der Rosenzucht der Rosenort Schleswig-Holsteins ist, steht die Wette auch ganz im Zeichen der rotblättrigen Blume. Es gilt Rosenköpfe zu entblättern und die Blütenblätter zur Waage an die Bühne zu bringen. Wir wetten, dass Uetersen es nicht schafft, innerhalb von 15 Minuten unsere Moderatorin Vèrena Püschel mit Rosenblättern aufzuwiegen.

Weitere Informationen 02:04 min Uetersen: Vorbereitungen auf Sommertourwette Schleswig-Holstein Magazin Unter Hochdruck bereitet sich Uetersen auf die Stadtwette der NDR Sommertour vor. Denn die Aufgabe ist eine Herausforderung und noch will es nicht so recht funktionieren. Video (02:04 min)

"Schleswig-Holstein von 10 bis 2" live aus Uetersen

Maja Herzbach war bereits gestern in Uetersen und testete die Partystimmung. Vier Stunden lang sendete sie live vom Marktplatz - und hatte natürlich ordentlich Musik im Angebot. Die Marktbesucher freuten sich, wenn sie beim Stand für Backwaren und gegenüber von Obst und Gemüse das mobile Studio entdeckten. So funktioniert Radio zum Anfassen. Maja war begeistert von den total freundlichen Uetersenern.

Small-Talk am Blumenstand NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein von 10 bis 2 - 14.07.2017 13:44 Uhr Autor/in: Maja Herzbach Am Stand von Floristin Lucia Noffke erfährt Maja, wofür gelbe Rosen stehen, wie die Stadtwette in Uetersen funktioniert und warum die Rosenköpfe für die Wette nicht verschwendet werden.







Im Radio und Fernsehen live dabei sein

Das Schleswig-Holstein Magazin zeigt die Stadtwette zwischen 19.30 und 20 Uhr live. Die Besucher der Sommertour 2017 können die Live-Schalten auf der großen Videowand neben der Bühne mitverfolgen. Natürlich ist auch NDR 1 Welle Nord dabei, wenn in Uetersen mit Milow gefeiert wird - in der NDR Schleswig-Holstein App und auf unserer Webseite gibt es später viele Fotos und Videos zum Stöbern.

Tipps für die Anfahrt

Die Anschrift des Veranstaltungsgeländes ist: Stichhafen, Ziegelei in 25436 Uetersen. Es gibt öffentliche Parkplätze an der sogenannten Parkpalette. Das Areal befindet sich An der Klosterkoppel Ecke Lienaus Allee. Außerdem befinden sich auch Parkplätze im Zentrum "Am Markt". Die Parkplätze werden laut Ordnungsamt Uetersen aus allen Richtungen ausgeschildert.

Video 00:44 min Sommertour in der Rosenstadt Uetersen liegt im Kreis Pinneberg und trägt seit 1999 den Titel "Hochzeitsstadt". Außerdem ist die Kleinstadt mit Rosarium und Rosenzucht der Rosenort Schleswig-Holsteins. Video (00:44 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 15.07.2017 | 18:00 Uhr