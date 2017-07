Sendedatum: 15.07.2017 18:00 Uhr

Liveblog: Uetersen ist für die Party bereit

Immer wieder gern gesehen: Tin Lizzy

Melanie Kirschke und Micha Mark Knierim von der Coverband Tin Lizzy stehen bereit. Die beiden sind mit ihrer Band schon oft bei der Sommertour dabei gewesen. "Das erste Mal war wohl so ungefähr vor fünf Jahren", glauben die beiden. "Die Sommertour ist ein bisschen wie ein Wanderzirkus. Wir haben ja das Glück, dass wir zwei oder drei mal pro Sommer dabei sein dürfen. Und so wird das Team auch ein bisschen zur Familie", freut sich Micha. Und was soll der Abend für Tin Lizzy bringen? Melanie weiß es: "Erst selbst die Bühne rocken und dann Milow gucken."

Tin Lizzy hat Bock auf die Bühne NDR 1 Welle Nord - Hits & Oldies - 15.07.2017 18:16 Uhr Tin Lizzy gehören schon fast zum Inventar der Sommertour. Die Coverband um Melanie Kirschke und Micha Mark Knierim ist bereits zum fünften Mal dabei - und sie haben immernoch Bock.







Milow am Abend auf der NDR Bühne

Ab 21.30 Uhr steht Milow auf der Bühne . Mit dabei hat er sein aktuelles Album "Modern Heart". Im vergangenen Jahr erfand sich der Belgier kurzerhand neu, indem er seinen lässigen Musikstil mit House-, R&B- und Hip-Hop-Elementen kombinierte. Gleich die erste Single aus dem Album zeigt die ganze Bandbreite des neuen Sounds - und wurde zum internationalen Hit: "Howling At The Moon" erhielt in Deutschland schließlich eine Gold-Auszeichnung. Freuen Sie sich auf einen tollen Abend, mit großartiger Musik, einer spannenden Stadtwette und viel Spaß.

Gut gelaunt am Stichhafen

Die Bühnenshow der Sommertour läuft. Vèrena Püschel und Jan Bastick moderieren das Programm. "Wir haben bestes Sommertour-Wetter. Das macht Laune", freut sich Jan auf die kommenden Stunden.

Station zwei auf der NDR Sommertour

Herzlich willkommen zu unserem Liveblog! Am Stichhafen in Uetersen feiern wir heute gemeinsamen mit Ihnen die zweite von insgesamt acht Sommertour-Partys.

