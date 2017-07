Sendedatum: 15.07.2017 18:00 Uhr

Blog: Uetersen ist bereit für die Party

"Das war spitze!"

"Die Stadt Uetersen hat die Stadtwette knallhart gewonnen", platzt es aus Vèrena Püschel heraus. Sie schwebt in der Luft und der Bottich bleibt wie mit Zement gefüllt am Boden. Bürgervorsteher Adolf Bergmann ist zufrieden: "Uetersen ist eine sportliche Stadt."

Der Bottich ist voll - hebt sich der Stuhl?

Die Sekunde der Wahrheit ist gekommen. Vèrena nimmt auf dem Stuhl Platz, der auf der Wippe befestigt ist. Werden die Rosenblätter ihr Gewicht aufwiegen?

Sommertour: Gewinnt Uetersen die Rosenwette? Schleswig-Holstein Magazin - 15.07.2017 19:30 Uhr Bevor Milow im Stichhafen in Uetersen einheizt, muss die Wette bewältigt werden: Schafft die Stadt es, Moderatorin Vèrena Püschel mit Rosenblättern aufzuwiegen?







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Es bleibt spannend

Ungefähr sechs Minuten später ist der Bottich voll. "Wo sind noch Rosen?" fragt Jan Bastick die Menge. Nach kurzer Stille wird klar, es gibt keine Eimer mehr mit Rosen. Dafür liegen einige auf dem Boden. Im Publikum wird gemunkelt: "Ob wir die noch aufsammeln sollen?!" Einige fordern auch sehr leise "Frau Püschel müsste eigentlich ihre Stiefel ausziehen." Die Stimmung ist angespannt. Wird Uetersen die Stadtwette gewinnen?

Nicht alle Rosen schaffen es nach vorn

Zwei Minuten nach dem Start der Wette geht ein allgemeines, unüberhörbares Raunen durch das Publikum. Ein Eimer fällt auf dem Weg nach vorn auf den Boden. Ob dieser Verlust die Stadt am Ende den Sieg kostet?

Top die Wette gilt

Gefühlt hat sich ganz Uetersen vor der Bühne versammelt, als Vèrena Püschel den Startschuss für die Stadtwette gibt. In Windeseile werden unzählige Eimer aus der Menge zur Bühne durchgereicht. Die Kollegen von der Polizei haben im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun, die Eimer auszuleeren und den riesigen Bottich mit Rosenblättern zu füllen. Die Uetersener haben vorher stundenlang Blüten gepult. Eine von ihnen ist Ursula Tammhein. "Ich bin eigentlich nur zum Gucken gekommen und wurde gleich mit eingespannt. Jetzt müssen wir gewinnen", sagt sie lachend.

Duo Röschmann/Brandau textet für Uetersen

Der Song für Uetersen NDR 1 Welle Nord - 15.07.2017 19:00 Uhr Das Duo Jan Röschmann und Dennis Brandau hat den Schleswig-Holstein Song für die Sommertour umgetextet. Wie das Lied für Uetersen klingt - das können Sie hier hören und sehen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bürgermeisterin Hansen: "Wir müssen die Wette gewinnen"

Gleich startet die Stadtwette - und Uetersens Bürgermeisterin Andrea Hansen ist angespannt. "Wir sind schon ein wenig aufgeregt", verrät sie auf der Bühne. Es gilt Rosenköpfe zu entblättern und die Blütenblätter zur Waage an die Bühne zu bringen. Der NDR wettet, dass Uetersen es nicht schafft, innerhalb von 15 Minuten Moderatorin Vèrena Püschel mit Rosenblättern aufzuwiegen. "Wir müssen die Wette gewinnen, denn ich will nicht Geige spielen", sagt Hansen, die bei einer Niederlage "Rosen aus dem Süden" von Johann Strauß spielen muss.

Uetersen: Vorbereitungen auf Sommertourwette Schleswig-Holstein Magazin - 10.07.2017 19:30 Uhr Unter Hochdruck bereitet sich Uetersen auf die Stadtwette der NDR Sommertour vor. Denn die Aufgabe ist eine Herausforderung und noch will es nicht so recht funktionieren.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Königlicher Besuch vor der Bühne

Uetersen nennt sich selbst die Rosenstadt. Die Rose ist die Königin der Blumen und so ist es nicht verwunderlich, dass Uetersen auch eine Rosenkönigin hat. Nadja I. (li.) ist seit dem 1. Juli neu im Amt. Als Unterstützung begleitet sie Ann-Christin I., die Rosenprinzessin. Gemeinsam vertreten sie die Stadt - und schlendern über das Gelände der Sommertour.

Immer wieder gern gesehen: Tin Lizzy

Melanie Kirschke und Micha Mark Knierim von der Coverband Tin Lizzy stehen bereit. Die beiden sind mit ihrer Band schon oft bei der Sommertour dabei gewesen. "Das erste Mal war wohl so ungefähr vor fünf Jahren", glauben die beiden. "Die Sommertour ist ein bisschen wie ein Wanderzirkus. Wir haben ja das Glück, dass wir zwei oder drei Mal pro Sommer dabei sein dürfen. Und so wird das Team auch ein bisschen zur Familie", freut sich Micha. Und was soll der Abend für Tin Lizzy bringen? Melanie weiß es: "Erst selbst die Bühne rocken und dann Milow gucken."

Tin Lizzy hat Bock auf die Bühne NDR 1 Welle Nord - Hits & Oldies - 15.07.2017 18:16 Uhr Tin Lizzy gehören schon fast zum Inventar der Sommertour. Die Coverband um Melanie Kirschke und Micha Mark Knierim ist bereits zum fünften Mal dabei - und sie haben immernoch Bock.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Milow am Abend auf der NDR Bühne

Ab 21.30 Uhr steht Milow auf der Bühne . Mit dabei hat er sein aktuelles Album "Modern Heart". Im vergangenen Jahr erfand sich der Belgier kurzerhand neu, indem er seinen lässigen Musikstil mit House-, R&B- und Hip-Hop-Elementen kombinierte. Gleich die erste Single aus dem Album zeigt die ganze Bandbreite des neuen Sounds - und wurde zum internationalen Hit: "Howling At The Moon" erhielt in Deutschland schließlich eine Gold-Auszeichnung. Freuen Sie sich auf einen tollen Abend, mit großartiger Musik, einer spannenden Stadtwette und viel Spaß.

Gut gelaunt am Stichhafen

Die Bühnenshow der Sommertour läuft. Vèrena Püschel und Jan Bastick moderieren das Programm. "Wir haben bestes Sommertour-Wetter. Das macht Laune", freut sich Jan auf die kommenden Stunden.

Station zwei auf der NDR Sommertour

Herzlich willkommen zu unserem Liveblog! Am Stichhafen in Uetersen feiern wir heute gemeinsamen mit Ihnen die zweite von insgesamt acht Sommertour-Partys.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 15.07.2017 | 18:00 Uhr