Sendedatum: 03.01.2017 13:10 Uhr

Wincent Weiss: Der Senkrecht-Starter aus Eutin von Robert Tschuschke

Musiker-Schmiede Schleswig-Holstein: Hier haben Bands wie Illegal 2001, Echt oder Santiano ihre Karrieren begonnen. Welche aufstrebenden Künstler im Land an ihrem Durchbruch feilen, erfahren Sie in der Rubrik "Musikszene Schleswig Holstein - der Hammer". Dieses Mal ist es der Pop-Musiker Wincent Weiss aus Eutin.

Wincent Weiss aus Eutin ist zurzeit einer der großen Senkrecht-Starter in der deutschen Pop-Musik-Szene. Seit anderthalb Jahren hat er einen Plattenvertrag beim Musiklabel Universal. Am Silvesterabend spielte er vor einem Millionenpublikum am Brandenburger Tor. Mit seiner Pop-Musik geht der 23-Jährige ab März auf Tour und wird auch auf sämtlichen großen Festivals zu sehen sein.

Auf Wincents Debut-Album müssen die Fans zwar noch ein paar Tage warten, aber sein Hit "Musik sein" ist jetzt schon in aller Munde. Der Sänger ist trotz des Hypes auf dem Teppich geblieben - verdankt er seine steile Musikkarriere doch auch einem glücklichen Zufall.

Wincent Weiss - Eutins Stern am Musikhimmel











Er nutzt die Schule als Sprungbrett

Wincents Erfolgsgeschichte beginnt in seiner damaligen Schule in Eutin bei einer Projekt-Woche. Die Schüler sollen einen englischen Song interpretieren. Wincent dreht dazu ein Video. Seine Englisch-Klasse ist begeistert, erinnert sich seine ehemalige Mitschülerin Steffi Jebe. Sie besucht Wincent vor seinem Konzert im Hamburger Nachtspeicher. Beide umarmen sich und lachen. "Heute werden viele ehemalige Mitschüler beim Konzert dabei sein", sagt Steffi. Wincent ergänzt: "Sogar unser Klassenlehrer. Das wird geil. Dem geb ich erst einmal ein Bier aus."

Schon jetzt reisen viele Fans zu seinen Konzerten

Der Musiker trägt einen grauen Kapuzen-Pulli und hat strubbelige, braune Haare. Vor der Tür des Klubs stehen vier Stunden vor dem Konzert die ersten Fans und singen Wincents Lieder. Einige von ihnen sind schon zum sechsten Mal dabei, reisen ihm kreuz und quer durch Deutschland nach. "Es ist so geil zu sehen, dass so viel Leute zu den Konzerten kommen, um meine Musik zu hören, obwohl sie so wenig kennen. Ich habe ja nicht einmal ein Album draußen. Die Leute kommen wegen einem Song." Die Fans schätzen seine große Dankbarkeit und dass er sich Zeit für sie nimmt - beispielsweise indem er die Konzert-Warteschlange mit Tee und Kaffee versorgt.

Spontanität und wahnsinniges Glück sind seine Erfolgsfaktoren

Wincent weiß, dass er wahnsinniges Glück gehabt hat. "Ich saß in einem Flieger, gleich neben einem Manager von Universal. Wir haben über Musik geschnackt und haben uns dann verabredet." Kurz nach dem Abitur wollte er wegen der Musik ganz spontan ein paar Wochen nach München. Daraus wurden dann drei Jahre. Er lernte seine fünfköpfige Band kennen, mit der er jetzt täglich unterwegs ist. Seit anderthalb Jahren hat er nun einen Plattenvertrag. Gitarrist Benni Freibott sitzt mit den anderen vier Bandkollegen im Backstage-Bereich und stärkt sich für den heutigen Auftritt mit Schnittchen, Obst und Gemüse. "Wir haben vor Wincent zehn Jahre miteinander Musik gemacht und haben auch schon vieles erlebt. Aber von der Menge ist es in dieser kurzen Zeit mit Wincent schon echt das Größte, was ich je machen durfte. Das ist schon echt geil."

Wincent gibt viele Konzerte in 2017 - auch im Norden

Tourdaten: 15.03.2017 - Hamburg, Mojo Club

16.03.2017 - Hannover, Musikzentrum

17.03.2017 - Jena, Kassablanca Gleis 1

18.03.2017 - Aurich, Stadthalle Aurich

20.03.2017 - Dortmund, FZW

21.03.2017 - Köln, Gloria Theater

22.03.2017 - Stuttgart, ClubCann

24.03.2017 - München, Technikum

26.03.2017 - Dresden, Tante JU

27.03.2017 - Frankfurt a.M., Batschkapp

29.03.2017 - Berlin, Columbia Club

Wenn die Jungs mal nicht auf Tour sind, treffen sie sich in einem kleinen bayerischen Dorf, um dort die neuesten Pop-Kreationen zu proben. Ein langer Anfahrtsweg für Wincent, der mittlerweile nach Berlin gezogen ist. "Ich will aber irgendwann wieder nach Schleswig-Holstein. Das ist echt das schönste Bundesland. Hier habe ich all meine Freunde und meine Familie", sagt er noch kurz bevor er auf die Bühne geht. Das Konzert hier im Norden ist für ihn deshalb ein absolutes Highlight. Und davon wird es in diesem Jahr mehr geben - sicherlich mit jeder Menge kreischender Fans. Und sehr wahrscheinlich kommen dann auch wieder seine ehemaligen Mitschüler und Wincents alter Klassenlehrer aus Eutin.

Wincent Weiss - Drei Fragen, drei Antworten Nach was bist du süchtig? Sport! Nach Tagen im Tourbus brauche ich Bewegung. Da reicht auch schon ein bisschen Jogging. Aber das muss sein! Was ist dir auf der Bühne schon einmal passiert? Ich bin schon ein paar mal hingeflogen. Ein Mal war es sehr glatt und ein anderes Mal habe ich ein kleines Loch in der Bühne übersehen und bin dann kurz mit dem Fuß stecken geblieben. Ich konnte mich dann aber abrollen und weiter singen. Was ist dein größter Wunsch für die Zukunft? Es soll nicht mehr so viele Kriege geben. Die Welt könnte ein bisschen weniger Waffen vertragen.

Links Link Die Homepage von Wincent Weiss Termine, Informationen und Songs zum Anhören finden Sie auf der offiziellen Homepage von Wincent Weiss. extern

Unsere Reihe: Musikszene Schleswig-Holstein - der Hammer!

Wir gucken uns um in der Musikszene des Landes. Hier wimmelt es von Talenten. Unsere Entdeckungen wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Im Radio auf NDR 1 Welle Nord und hier auf der Webseite werden wir regelmäßig Musiker ausgiebig vorstellen. Sind Sie ein Hammer-Musiker aus Schleswig-Holstein oder kennen Sie einen, auf den wir unbedingt aufmerksam machen sollten? Dann schreiben Sie uns.

Weitere Informationen Musikszene Schleswig-Holstein - der Hammer! Wo passt Musik besser hin als ins Radio? Seit Mai stellen wir darum auf NDR 1 Welle Nord lokale Interpreten vor, die Sie kennenlernen müssen. Haben Sie einen Vorschlag? Dann her damit! mehr Musikszene Schleswig-Holstein - wer ist dabei? Wir stellen Ihnen lokale Interpreten vor, die Sie kennenlernen müssen. Hier finden Sie alle Musiker-Porträts unserer kleinen Reihe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein von 10 bis 2 | 03.01.2017 | 13:10 Uhr