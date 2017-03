Sendedatum: 29.03.2017 11:40 Uhr

Juviolia - zwei Teenager auf dem Weg nach oben von Peter Bartelt

Musiker-Schmiede Schleswig-Holstein: Hier haben Bands wie Illegal 2001, Echt oder Santiano ihre Karrieren begonnen. Welche aufstrebenden Künstler im Land an ihrem Durchbruch feilen, erfahren Sie in der Rubrik "Musikszene Schleswig Holstein - der Hammer". Dieses Mal stellen wir das Duo Juviolia aus Husum vor.

Julia und Louisa Mohr sind aufgeregt. Gerade sind die beiden Schwestern mit den wehenden Löwenmähnen von einem ausgiebigen Spaziergang mit ihrem Hund "Jimmy" vom Dockkoog in Husum zurück gekommen. Und seitdem geht der 18-jährigen Julia eine Melodie nicht aus dem Kopf. Das passiert öfter und dann muss es aber auch losgehen. Julia nimmt die Gitarre, spielt ein paar Akkorde, die dann nach Worten suchen. "Das kann man wirklich so sagen. Da spielt es auch gar keine Rolle, wer die Melodie und wer den Text beisteuert. Das ist eigentlich egal." strahlt ihre jüngere Schwester Louisa. Während Julia spielt, schreibt Louisa am Küchentisch ein paar Zeilen auf. Hund "Jimmy" ruht sich derweil aus.

Schon jede Menge Erfahrung

Obwohl sie erst zarte 15 und 18 Jahre alt sind, haben die beiden Schwestern bereits zwölf eigene CDs rausgebracht, seit kurzem sogar unter eigenem Plattenlabel. "Inzwischen kann ich tatsächlich alles selbst machen: komponieren, texten, produzieren, eben bis zur fertigen CD. Das ist echt cool", sagt Julia stolz. Die beiden sind die klassischen Singer-Songwriter. Melodiöse Rock-Pop-Songs, Kinderlieder, Weihnachtslieder, aber auch sozialkritische Songs. Zusammen spielen sie insgesamt 16 Instrumente, fast alles haben sie sich selbst beigebracht. Julias Lieblingsinstrument ist die Geige: "Damit habe ich angefangen und ich kann damit am meisten umsetzen, was ich mir musikalisch so vorstelle. Das ist einfach mein Instrument."

Wie die junge Juliane Werding

Ihre jüngere Schwester Louisa spielt "nur" sieben Instrumente und singt hauptsächlich. Und wenn sie das tut, dann meint man, diese Stimme schon mal gehört zu haben. Der ein oder andere findet, sie klinge wie die junge Juliane Werding. "Aber eigentlich haben wir keine Vorbilder. Wir machen unser eigenes Ding", erklären die beiden.

Songs mit Ohrwurmcharakter

Ihre Lieder schmeicheln sich weich und melodiös ins Ohr, manche Melodien prägen sich gleich beim ersten Hören ein. Die Stimmen von Louisa und Julia wirken nicht wie die zweier junger Mädchen. Das mag daran liegen, dass beide schon eine gewisse Routine haben und unzählige Male auf der Bühne standen. "Zum Beispiel mit der Rocksängerin Jutta Weinhold, das war schon ein Erlebnis, aber Lampenfieber? Nee, das haben wir beide nicht." Auch außerhalb der Musikbühne haben sie schon Bekanntschaft mit einigen Promis gemacht: "Otto Waalkes haben wir bei den Dreharbeiten zu dem Film von Fresh Torge getroffen. Da sind die ganzen YouTuber ja immer zu den Dreharbeiten und wieder zurück gefahren worden und in den CD-Playern der Shuttle-Busse war rein zufällig unsere CD drin", lacht Julia.

Großes Lob von Nina Hagen

Im Internet sind ihre Songs zu hören und irgendwann muss das auch mal eine ganz große der deutschen Musikszene gesehen haben. "Besonders stolz sind wir darauf, dass Nina Hagen sich bei uns gemeldet hat, weil sie das Video zu unserem Lied "Unsere Meere" so toll fand. Das war schon was Besonderes. Außerdem ist das eines meiner Lieblingslieder. Das hat so viel Tiefe, musikalisch wie inhaltlich. Die Melodie ist so überwältigend und so schön ausgebaut," sagt Louisa mit vor Stolz gefärbten roten Bäckchen. Manchmal schimmert eben doch noch der jugendliche Charme des Teenagers durch - bei aller Routine und ganz ohne Lampenfieber.

Drei Fragen, drei Antworten an Juviolia Was wäre das Schlimmste, was dir auf der Bühne passieren könnte? Julia: "Das Schlimmste, vor dem ich wirklich Angst habe, ist, dass mir mein Instrument auf der Bühne kaputt geht, runterfällt oder so was. Das ist ja schon anderen Musikern passiert, aber davor habe ich am meisten Angst."



Louisa: "Möglichst nicht den Text vergessen, das wäre wirklich grauenvoll. Außerdem habe ich öfter mal Schluckauf. Das auf der Bühne? Bloß nicht!" Mit wem würdet ihr gerne mal im Fahrstuhl stecken bleiben? Beide: "Mit Ariana Grande, Stevie Wonder und Demi Lovato, weil die alle so viele verschiedene Stilrichtungen singen können. Mal poetisch und dramatisch, dann wieder richtige Popsongs zum Tanzen. Und dann zusammen im Fahrstuhl singen - das wäre was." Was wünscht ihr euch für eure Zukunft? Julia: Wir wollen Musik machen, aber nicht um jeden Preis. Wenn es mit der Musikerkarriere klappt, ist das sicher schön, aber wenn nicht, dann ist das auch kein Beinbruch. Eigentlich will ich Musiklehrerin werden. Ich werde auf jeden Fall was mit Musik machen."



Louisa: "Bei mir ist es ähnlich. Musik machen und singen ist das eine, aber ich zeichne ja auch sehr gerne. Also fest steht: Ich werde irgendwas Künstlerisches machen."

