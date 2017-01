Sendedatum: 29.01.2017 10:10 Uhr

Das Sonntagsalbum: "Ein Mensch Wie Du" von Kay Ewen, Musikredaktion

Fast jedem Musiker gelingt ein besonderes Album in seiner Karriere - das eine, das legendär wird. Von Robbie Williams‘ Swingausflug über George Michaels Glaubensbekenntnis hin zu Supertramps berühmten letzten Worten: Jeden Sonntag stellen wir Ihnen eines dieser Alben der vergangenen 30 Jahre vor.

Viele Musiker versuchen, in der deutschsprachigen Popmusik-Szene Fuß zu fassen. Das ist nicht leicht, denn es gibt schon viele starke und erfolgreiche Persönlichkeiten. Die Messlatte liegt sehr weit oben. Der Sänger Ayman ist schon fast ein Pionier in der Sparte der deutschsprachigen Popkultur. Seine Erfolgsgeschichte beginnt im Jahr 2000 mit "Hochexplosiv".

Mit "Hochexplosiv" in die Charts

Das Album mit dem zündenden Namen erreicht auf Anhieb die Top Ten der Charts. Wegbereiter ist seine melodiöse Single "Mein Stern". Mit ihr startet der deutsch-tunesische Popsänger durch. Der Titel begeistert nicht nur deutsche Fans, sondern auch die Österreicher und Schweizer. Aymans Kapital ist seine einfühlsame Stimme, die ohne Umwege direkt den Weg in die Seelen seiner Hörer findet. Bislang hatte er sich eher in der zweiten Reihe des Backgroundgesangs versteckt. Mit deutschem Soul-Pop überwindet der Berliner seine Schüchternheit. Das Schreiben der Songs mit ausdruckstarken Texten fällt ihm wesentlich leichter, als auf einmal der Mittelpunkt eines Lichtkegels auf der Bühne zu sein. Seine Fans lieben gerade die zurückhaltende Art Aymans und in dieser Akzeptanz entwickelt der Sänger genügend Bühnensicherheit, um Auftritte genießen zu können. In seinen Songs erzählt Ayman Geschichten mit interessanten Lebenslinien und in Schleswig-Holstein von 10 bis 2 haben wir vier davon ausgesucht.

Ayman ist ein Mensch wie du NDR 1 Welle Nord - 29.01.2017 10:05 Uhr Autor/in: Jens Schulenburg Die Lebensgeschichte von Soul-Pop-Sänger Ayman ist eine märchenhafte Erfolgsgeschichte - von einem der als schüchterer Backgroundsänger anfing und irgendwann selbst ein Star wurde.







Ayman meldet sich zurück

Tracklist "Ein Mensch Wie Du" 1. "Du Bist Alles"

2. "Tiefer" (Radio Edit)

3. "Ein Mensch Wie Du" feat. Marianne Rosenberg

4. "Party"

5. "Ich Bin Da"

6. "Darum Bin Ich Hier"

7. "Licht Am Horizont"

8. "Jetzt Oder Nie" feat. Tareec

9. "Ich Stehe Hier "

10. "Engel"

11. "Nicht Von Dieser Welt" feat. Tatwaffe (Die Firma)

12. "Du Bist Es"

13. "Mein Stern" (Remix 2010 by spiritNavaro Single Edit)

Fast kein Werdegang im Musikgeschäft verläuft ohne tiefen Fall. Auch Ayman kann ein Lied davon singen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von "Ein Mensch Wie Du" im Jahr 2010 hat er bereits wieder Halt gefunden. Aber Existenzängste und Schicksalsschläge haben Narben hinterlassen. Seine Erlebnisse fließen hörbar in sein Werk ein. Es ist Zeit für einen neuen Weg in die Öffentlichkeit. Sein Publikum zeigt sich von den zeitgemäßen Produktionen und den eingängigen Melodien beeindruckt. Seine ausdrucksstarke, sanfte Soulstimme passt hervorragend zu den R&B-Klängen, mit denen er sogar den Titel "Tiefer" von Peter Maffay neu verpackt. Natürlich wirft die große Strahlkraft seines ersten Singleerfolgs wieder einmal Schatten - und die Auszeichnungen von einst bleiben aus. Ayman hat aber wieder zu sich selbst gefunden und markiert sein künstlerisches Schaffen nicht mit Trophäen, sondern mit der eigenen Zufriedenheit, gute Musik produziert zu haben.

Diese Songs spielen wir am Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr

"Ein Mensch Wie Du" (feat. Marianne Rosenberg) - tanzbares Duett im Discofox-Stil

"Du Bist Alles" - Souliges in R&B-Klänge gehüllt

"Jetzt Oder Nie" (feat. Tareec) - optimistischer Pop als musikalischer Mutmacher

"Darum Bin Ich Hier" - euphorische Liebeserklärung an das Leben

