Stand: 20.01.2017 07:09 Uhr

Karlson - musikalische Liebe auf den ersten Blick von Robert Tschuschke

Musiker-Schmiede Schleswig-Holstein: Hier haben Bands wie Illegal 2001, Echt oder Santiano ihre Karrieren begonnen. Welche aufstrebenden Künstler im Land an ihrem Durchbruch feilen, erfahren Sie in der Rubrik "Musikszene Schleswig Holstein - der Hammer". Dieses Mal ist es die Pop-Band Karlson.

Thorben zapft ein Bier am langen Tresen in der Bar Goldfischglas im Hamburger Schanzenviertel. Er arbeitet hier gelegentlich als Barkeeper. Leicht golden schimmert das Ambiente. Plötzlich sieht Thorben seinen alten Freund Henning draußen vor dem großen Fenster vorbeilaufen. "Ich war mir gar nicht sicher, dass das Henning ist. Aber dann haben sich unsere Blicke getroffen. Unglaublich!" Die beiden haben gemeinsam ihre Jugend in Kappeln verbracht. Danach trennten sich ihre Wege - bis zu diesem Tag. "Wir sind dann ins Quatschen gekommen, auch über Musik. Henning hat ein paar eigene Songs auf dem Smartphone dabei gehabt. Und dann hab ich die Kopfhörer aufgesetzt und es war musikalische Liebe auf den ersten Blick", erzählt Thorben, der bei Karlson Gitarre spielt.

Meer und mehr: Musik von der Band Karlson





















Melodiöser Pop mit Meer, Wind und Wellen

Mal ruhiger, mal schneller - und das in Eigenregie NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein am Nachmittag - 20.01.2017 14:10 Uhr Autor/in: Robert Tschuschke Karlson machen melodiösen Pop, auf deutsch und häufig mit Küstencharme. Mit Wind und Meer schaffen sie sich einen Ausgleich zum Großstadtleben in Hamburg. Dort hat sie Reporter Robert Tschuschke getroffen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der pure Zufall also brachte ihn und Sänger Henning zusammen. Vor rund drei Jahren kamen auch noch Pianist Johannes und Kontrabassist Julian dazu. "Drummer Philipp haben wir aus dem Internet", sagt Henning und lacht. Und weil der Zufall bei Karlson offenbar Programm ist, haben sie ihren Proberaum - natürlich - im Keller der Bar. Rechts liegt ein orientalischer Teppich auf dem Boden, dort wo das Schlagzeug steht und viele Kabel auf dem Boden liegen. Links ist eine kleine Bar mit Gläsern in den Regalen. Die fünf Anfang 30-Jährigen lachen viel und proben so häufig, wie es ihre Jobs als Lehrer zulassen. Ihre Songs seien melodiös und poppig, aber vor allem abwechslungsreich, sagt Henning: "Mal Sprechgesang, mal eine ruhige Ballade. Unsere Musik ist wie der Wind und das Meer. Da geht's auch mal stürmisch zu und manchmal ruhig. Wir wollen unser Publikum immer auf einen musikalischen Segeltörn mitnehmen."

Sie sind echte Küstenkinder

Karlson live 10. Februar, 21.30 Uhr

25h Hotel in Hamburg



Weitere Konzerte sind in Planung

In den Texten von Karlson geht es vor allem um die Sehnsucht, neue Dinge und Orte kennenzulernen und gleichzeitig Heimweh zu empfinden. "Es ist so ein bißchen der gesunde Lokalpatriotismus, den jeder Norddeutsche kennt und in sich trägt", erklärt Thorben. Für die fünf Musiker ist Karlson ein Stück weit auch wie Urlaub - für das Publikum und für sich selbst. Denn trotz des täglichen Trubels in der Großstadt Hamburg sind sie im Herzen eigentlich immer noch echte Küstenkinder, die in der ländlichen Idylle aufgewachsen sind. Dementsprechend haben sie ihr eigenes Label auch Küstenkinder Records genannt. Mit ihrem ersten Mini-Album "Zwei von Milliarden" sind sie in den vergangenen Monaten auf Tour im Norden gewesen. Auch in diesem Jahr ist einiges geplant: Ein komplettes Album ist in der Mache und die nächsten Konzerte - "auch im Süden" - stehen an. Und sicherlich wird der nächste Zufall dafür sorgen, dass es mit Karlson auf interessante und unberechenbare Weise weitergeht.

Karlson - Drei Fragen, drei Antworten Welche Talente würdest Du am liebsten besitzen? Henning: "Unterwasser atmen!" Was würdest Du niemals auf der Bühne tun? Henning: "Englisch singen. Ich hätte Panik, dass es peinlich wird."



Was ist Dein größter Wunsch? Alle zusammen: Hauptsache gesund und "All you need is love!"

Unsere Reihe: Musikszene Schleswig-Holstein - der Hammer!

Wir gucken uns um in der Musikszene des Landes. Hier wimmelt es von Talenten. Unsere Entdeckungen wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Im Radio auf NDR 1 Welle Nord und hier auf der Webseite werden wir regelmäßig Musiker ausgiebig vorstellen. Sind Sie ein Hammer-Musiker aus Schleswig-Holstein oder kennen Sie einen, auf den wir unbedingt aufmerksam machen sollten? Dann schreiben Sie uns.

Weitere Informationen Musikszene Schleswig-Holstein - der Hammer! Wo passt Musik besser hin als ins Radio? Seit Mai stellen wir darum auf NDR 1 Welle Nord lokale Interpreten vor, die Sie kennenlernen müssen. Haben Sie einen Vorschlag? Dann her damit! mehr Musikszene Schleswig-Holstein - wer ist dabei? Wir stellen Ihnen lokale Interpreten vor, die Sie kennenlernen müssen. Hier finden Sie alle Musiker-Porträts unserer kleinen Reihe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein von 10 bis 2 | 20.01.2017 | 13:10 Uhr