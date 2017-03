Sendedatum: 13.03.2017 20:05 Uhr

Tüdelband: Mit Platt-Pop und Storys unterwegs von Robert Tschuschke

Musiker-Schmiede Schleswig-Holstein: Hier haben Bands wie Illegal 2001, Echt oder Santiano ihre Karrieren begonnen. Welche aufstrebenden Künstler im Land an ihrem Durchbruch feilen, erfahren Sie in der Rubrik "Musikszene Schleswig Holstein - der Hammer". Dieses Mal ist es die Tüdelband aus Travenhorst und Eckernförde.

Es rumpelt auf der Bühne des Hamburger Musik-Clubs "Knust". Schlagzeuger Malte Müller mit langen, blonden Locken bringt seine Bass-Drum mit dem Schriftzug "Tüdelband" in Position. Sängerin Mire Buthmann stellt gut gelaunt ihr rotes Akkordeon auf den dunklen Boden und rückt ihre Wollmütze zurecht. "Die trage ich auch im Sommer", sagt sie und lacht. Ursprünglich kommt Mire aus Travenhorst im Kreis Segeberg. Während des Musikstudiums in Hamburg lernte sie dann Schlagzeuger Malte aus Eckernförde und die anderen beiden Jungs der Tüdelband kennen. Am Bühnenrand stellen Kontrabassist Lars Knoblauch und Gitarrist Micha Hetmann gerade gelbe, wellenförmige Bretter auf. Für das Publikum am Abend wird das der Sandstrand mit roten Seesternen, einem Anker und kleinen Muscheln.

Geschichten, mitten aus dem Leben

"Unsere Konzerte sind auch immer so ein bisschen wie Theater spielen", erzählt Mire, die sich absolut auf den Gig am Abend freut. "Live-Spielen, der Kontakt zum Publikum: Das macht uns immer richtig großen Spaß. Ungefähr 350 Konzerte haben wir schon auf dem Buckel." Aktuell sind die Anfang 30-Jährigen mit ihrer sechsten CD "Ganz goot" auf Tour. Die ist vor wenigen Monaten auf dem eigenen Label Platt'n'Teller erschienen.

Mit dabei ist auch immer ein ganz spezieller Koffer. "Da haben wir grüne Gummistiefel, einen Regenschirm für den Schietwetter Blues, eine kleine Spieluhr und noch vieles mehr drin. Alles, was man für ein schönes Konzert so braucht." Mire grinst und holt zwei Socken mit aufgenähten Knopfaugen hervor. "Da haben wir die Hilde, das ist 'ne richtig Wilde. Und Thorsten ist seit der Schulzeit total in Hilde verliebt. Jetzt ist er vierzig Jahre alt und steht immer so am Rand und raucht Zigarre, wenn alle tanzen." Solche Geschichten erzählt die Tüdelband in ihren Liedern: "Mitten aus dem Leben und über Menschen wie dich und mich."

Alles auf platt - das gefällt dem Publikum

In den Texten der Tüdelband geht es um Heimat, echte Freundschaft, Veränderungen und Stammtischgespräche. "Die Musik entwickelt sich dann dazu", sagt Mire. Das Plattdeutsche ist das Markenzeichen der vier. "Viele Leute freuen sich nach den Konzerten, kommen dann zu uns und graben in ihren Erinnerungen nach Vokabeln. Die frischen dann ihr Platt auf." Viele Auftritte für jung und alt werden in den kommenden Monaten folgen. Demnächst will die Tüdelband auch noch ein Live-Album auf Amrum aufnehmen. "Ganz goot halt! Und heut ist Heimspiel!", sagt Mire und lächelt. Dann geht die Tüdelband in den Backstagebereich, um sich für den Auftritt im "Knust" warm zu singen.

Drei Fragen, drei Antworten an die Tüdelband Nach was bist Du süchtig? Mire: "Nach grünem Tee. Meistens sind es mehr als zwei Liter vor einem Konzert!" Mit wem würdest Du gern im Aufzug stecken bleiben? Mire: "Mit 'nem Geschichtenerzähler - zum Zeitvertreib." Was ist Dein größter Wunsch für die Zukunft? Mire: "Ich würde gerne mal in New York ein Konzert geben."

Malte: "Ich würde gern am Millerntor in Hamburg spielen!"

"Ganz Goot"-Tour 2017 22.03.17 - Hotel Erholung, Kellenhusen (19.30 Uhr)

23.03.17 - Die Kastanie, Martfeld (20 Uhr)

24.03.17 - Kultur- und Bildungszentrum, Bad Oldesloe (20 Uhr)

26.03.17 - OLs Brauhaus, Oldenburg (17 Uhr)

30.03.17 - Prinz Willy, Kiel (20 Uhr)

31.03.17 - St. Jürgen Kirche, Grube (19.30 Uhr)

01.04.17 - Blaue Maus, Amrum

02.04.17 - Blaue Maus, Amrum

29.04.17 - KulturSchusterei, Barmstedt (20 Uhr)

19.05.17 - Zum Fürsthof, Open Air, Neumünster (20.30 Uhr, Trio)

24.06.17 - Altonale, Museumshafen Oevelgönne, Hamburg (Trio)

29.06.17 - Cotton Club, Hamburg

30.06.17 - Zum Wackinger, Wacken

01.07.17 - Kultur auf den Halligen, Langeneß. (21Uhr, Tickets HIER)

05.07.17 - Forstbaumschule, Kiel (20Uhr)

06.07.17 - Weingeist, Eutin

07.07.17 - Milchbar, Open Air, Norderney

08.07.17 - Milchbar, Open Air, Norderney

09.07.17 - Milchbar, Open Air, Norderney

