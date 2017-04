Stand: 04.04.2017 16:50 Uhr

NDR Elbphilharmonie Orchester: Karten gewinnen

Zur Musik von Gustav Mahler hat Christoph Eschenbach eine ganz besondere Beziehung. Seit Jahren setzt er sich beim NDR Elbphilharmonie Orchester immer wieder mit Mahlers Werken auseinander. Nun steht dessen Sechste Sinfonie, die sogenannte "Tragische", auf dem Programm. Die enorme Emotionalität von Mahlers Musik verraten schon die Vortragsanweisungen: "Wie gepeitscht - Wie wütend dreinfahren - Wie ein Axthieb" heißt es in der Partitur. Selbst Herdenglockengebimmel und Hammerschläge band Mahler in seine Musik ein; der musikalische Ausdruck kannte für ihn keine Grenzen.

Gewinnen Sie Karten für das Konzert in Lübeck

In unserer Sendung Von Binnenland und Waterkant verlosen wir für das Konzert "Eschenbach dirigiert Mahler" am 8. April in der Lübecker MuK 3 x 2 Karten. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem unten angefügten Formular! Einsendeschluss ist Mittwoch, 5. April 2017, 23.59 Uhr. Die Gewinner benachrichtigen wir telefonisch - viel Glück!

Veranstaltungen Eschenbach dirigiert Mahler in Lübeck 08.04.2017 19:30 Uhr NDR Elbphilharmonie Orchester Mahlers emotionale Sechste Sinfonie steht auf dem Programm, wenn das NDR Elbphilharmonie Orchester mit seinem ehemaligen Chefdirigenten Christoph Eschenbach nach Lübeck kommt. mehr

NDR Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht teilnahme- und gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Telefon benachrichtigt.

Ihre Daten: Ihr Name, Vorname: * Ihre E-Mail-Adresse: Ihre Telefonnummer: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutzbestimmungen Ich bin damit einverstanden, dass der NDR die enthaltenen Daten auf gesicherten Servern in Deutschland speichert. Der NDR wird die Daten vertraulich behandeln und nicht für Werbezwecke nutzen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. * *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Von Binnenland und Waterkant | 05.04.2017 | 20:05 Uhr