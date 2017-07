Sendedatum: 12.07.2017 21:05 Uhr

Kunst, Kultur & Natur beim Kultursommer am Kanal

Eine große Portion Verrücktheit und liebevolle Kreativität - das gehört zum "Kultursommer am Kanal". Unter diesem Titel finden im Herzogtum Lauenburg jeden Sommer den ganzen Juli lang diverse Veranstaltungen statt. In diesem Jahr sind es 90 Events an 36 Orten. Von HipHop-Abenden für Jugendliche und Zelte, in denen plattdeutsche Geschichten vorgelesen werden, über Videokunst, Theateraufführungen bis hin zu Konzerten mitten in der Natur - den Besuchern wird viel geboten.

Neugierde ist das Herz des Kultursommers

Seit acht Jahren ist Frank Düwel der Intendant des Kultursommers am Kanal im Herzogtum Lauenburg. Gemeinsam mit ihm engagieren sich jedes Jahr etwa 2.000 Menschen für das Festival. Aber warum tun sie das? "Ich denke, dass es viele Menschen gibt, die was zu erzählen haben. Die singen, die musizieren, die Skulpturen machen, die sich in irgendeiner Weise kulturell und künstlerisch engagieren. Wir bieten die Plattform dafür, dass sie das auch mal mit anderen Menschen tun können. Die Neugierde daran, ist das Herz des Kultursommers am Kanal."

Entdecken Sie das Herzogtum Lauenburg neu

Düwel beschreibt die Menschen im Herzogtum Lauenburg als musisch und vor allem besonders mutig. Gemeinsam würden sie Neues ausprobieren und sich gegenseitig Anregungen geben, welche Orte vielleicht noch kulturell entdeckt werden könnten. Die Menschen verbinden mit den Landschaften in ihrer Heimat Geschichten, die sie mit anderen Teilen wollen. Dabei heraus kommen die verschiedensten Aktionen und Projekte. Es gibt zum Beispiel eine theatrale Fahrradtour durch einen Wald, literarische Kutschfahrten, ein Kanuwandertheater und Konzerte an ganz besonderen Orten.

Highlights in der zweiten Junihälfte

Das jährliche Kanuwandertheater ist für viele der absolute Höhepunkt dieses Festivals. Diesen Freitag ist es wieder soweit: Die Zuschauer paddeln im Kanu den Schaalseekanal entlang, während am Ufer Profis und Laienschauspieler die "Zauberflöte" von Mozart aufführen - verteilt auf viele kurze Szenen. Wer es da nicht hin schafft, dem empfiehlt Frank Düwel die Veranstaltung Klangsee am am Pinnsee am Sonntag, 16. Juli. Zusammen mit der Kreismusikschule setzen sich Musiker um den See im Tal. "Da ist nichts außer Wald und Wasser. Kein Tisch, kein Stuhl. Die Gäste setzen sich einfach ins Gras und die Musik, dieses Stück, klingt im Zusammenspiel mit der Natur - das ist großartig", erklärt er enthusiastisch. Den Abschluss des Kultursommers bildet das Dorfest "Sieben Eichen". Unter dem Motto "Ein Dorf zeigt Seele" findet dort am Wochenende vom 28. und 29. Juli ein Kunsthandwerkermarkt direkt am Kanal statt. Verkaufsstände, Musik und Kunst erfreuen dann noch einmal bis zu 2.000 Besucher.

