Sendedatum: 08.11.2017 20:05 Uhr

Erleben Sie Paavo Järvi live in Lübeck

Wir schicken Sie am 11. November zu einem Konzert in die Musik- und Kongresshalle in Lübeck. Ab 19.30 Uhr präsentieren Dirigent Paavo Järvi und Geiger Frank Peter Zimmermann Beethovens erstes Violinkonzert und Schostakowitschs sogenannte "Leningrader" Sinfonie. Beide Stücke sind geprägt von tiefgreifenden Kriegserlebnissen. Beethovens Violinkonzert entstand im Jahr der Napoleonischen "Schlacht bei Lübeck" und Schostakowitsch hatte einen Teil seiner Leningrader-Sinfonie sogar in der eingeschlossenen Stadt komponiert. In der Sendung Von Binnenland und Waterkant gewinnen Sie 3 x 2 Karten für dieses musikalische Erlebnis.

Weitere Informationen Mit Paavo Järvi in Lübeck NDR Elbphilharmonie Orchester Gemeinsam mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester bringen Paavo Järvi und Violinist Frank Peter Zimmermann Beethoven in die MuK. Außerdem steht Schostakowitschs "Leningrader" auf dem Programm. mehr

Ihre Chance auf Tickets

Wie können Sie mitmachen? Ganz einfach: Füllen Sie das unten stehende Formular bis zum 8. November um 23.59 Uhr aus und mit ein bisschen Glück erhalten Sie Tickets für das Konzert mit Paavo Järvi und Frank Peter Zimmermann am 11. November um 19.30 Uhr in der Musik und Kongresshalle in Lübeck. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Die Karten werden eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung an der Abendkasse hinterlegt.

