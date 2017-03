Stand: 21.03.2017 11:02 Uhr

Tag des Waldes: "Die Mischung macht's"

Der Wald ist Erholungsort, Holzlieferant, Kohlendioxid- und Wasserspeicher sowie Heimat vieler großer und kleiner Tiere. Zum Internationalen Tag des Waldes am 21. März stellt sich die Frage: Wie geht es dem Wald heute? Schleswig-Holsteins Wälder sind in einem stabilen Zustand, wie es in dem Waldzustandsbericht 2016 steht. Gerade für ein waldarmes Land wie Schleswig-Holstein sei es wichtig, dass es den Wäldern gut gehe, sagt Umweltminister Robert Habeck (Grüne). Etwa elf Prozent, rund 173.000 Hektar, der Landesfläche sind von Wald bedeckt. Schleswig-Holstein ist damit nach wie vor das waldärmste Flächenland in Deutschland.

Schützenswert: Lebensraum Wald NDR 1 Welle Nord - 21.03.2017 12:37 Uhr Internationaler Tag des Waldes: Der Wald bietet Menschen Erholung, er ist Lebensraum für Tiere und spielt eine wichtige Rolle für den Wasserkreislauf und das Klima.







Mehr Waldbestände schützen

Angesichts des Klimawandels kommt dem Waldumbau eine besondere Bedeutung zu. Schleswig-Holstein will in einigen Jahren Tausende Hektar Wald ökologisch umgestalten. Das Ziel: Bäume sollen vor sich hinwachsen, seltene Tiere ein Zuhause finden und Wildpflanzen wachsen. Ab dem Jahr 2020 plant das Land, rund 8.000 Hektar öffentlicher Wälder nicht länger forstwirtschaftlich zu nutzen. Ein Viertel dieser Fläche wird im Moment noch bewirtschaftet - etwa für die Holzproduktion. "Mit jedem Hektar Naturwald haben wir einen Hektar zusätzlich CO2-Speicher, Wasserspeicher und Erholungsraum", sagt Thomas Wälter vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR).

Internationaler Tag des Waldes Der 21. März ist seit den 1970er-Jahren internationaler Tag des Waldes. Ins Leben gerufen wurde er, um auf die globale Waldvernichtung aufmerksam zu machen. Naturschutzorganisationen informieren an diesem Tag über die Situation des Waldes.

Buchen und Fichten machen größten Teil aus

In Schleswig-Holsteins Wäldern machen die Buchen einen Anteil von 25 Prozent aus, vor Fichten (17 Prozent) und Eichen (14 Prozent). Auf sechs Prozent der Fläche stehen Kiefern. Die anderen Laub- und Nadelbäume nehmen zusammen einen Anteil von 38 Prozent ein. Der Naturschutzbund (Nabu) sieht Bedarf, noch mehr naturnahe und damit widerstandsfähigere Wälder zu entwickeln. "Wichtig ist, dass es heterogenen Wald gibt", betont Derk Ehlert. "Die Mischung macht's." Gemeint sind nicht nur verschiedene Arten, sondern auch Generationen und damit unterschiedliche Baumhöhen. Vielfalt kann auch zum großen Teil unsichtbar sein. Eine ausgewachsene Eiche habe 600 Arten um sich herum - Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen im Boden inklusive, sagt Ehlert.

Die Idee, etwas zu tun

Stürme und Starkregen - angesichts einer erwarteten Zunahme solcher Wetterextreme glauben Experten, dass es wichtiger wird, die Widerstandsfähigkeit des Waldes zu fördern. Dafür setzt sich auch die Stiftung Klimawald ein. Sie hat sich auf die Fahnen geschrieben, aktiv etwas gegen den Klimawandel zu tun. Sie will Menschen aufrütteln, selbst etwas beizutragen, den Spaten sozusagen in die Hand zu nehmen. Die Stiftung Klimawald ist eine Bürger-Mitmach-Stiftung und arbeitet ehrenamtlich. Im Mittelpunkt der Stiftung steht die Neuwaldbildung. Die Aufforstungen werden durch Spenden ermöglicht.

