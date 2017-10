Stand: 14.10.2017 13:00 Uhr

Konzerte und Rudern beim SH Netz Cup in Rendsburg

An diesem Wochenende steigt das größte Ruder-Event des Nordens - und verspricht drei Tage Sport und Party. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das härteste Ruderrennen der Welt: der Marathon im Internationalen Achter über 12,7 Kilometer mit Start in Breiholz und Ziel unterhalb der Rendsburger Hochbrücke. Titelverteidiger ist das Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes. Auch an Land geht es beim Schleswig-Holstein Netz Cup 2017 hoch her: NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin bieten mit ihrem Programm musikalische Highlights und Unterhaltung pur. Gestern und heute führt Vormittagsmoderator Jan Bastick auf der NDR Bühne durch das Programm, am Sonntag übernimmt Horst Hoof das Mikrofon.

Besucher freuen sich über Pohlmann und internationale Achter

















Mit Michael Patrick Kelly feiern

Heute kommt Michael Patrick Kelly um 21 Uhr auf die NDR Bühne am Kreishafen: Mit der Kelly Family wurde der einstige Straßenmusiker mit dem Welthit "An Angel" zum Gold- und Platinplattensammler. 2015 stieg das Album des Iren "Human" auf Platz drei in die deutschen Albumcharts ein. 2017 ist Michael Patrick Kelly mit seinem neuen Album "iD" präsent und geht damit europaweit auf Tournee.

Entspannter Sound von Ingo Pohlmann

Den Auftakt machte am Freitag der sympathische Sänger aus Nordrhein-Westfalen, Ingo Pohlmann. Er lieferte die passenden Klänge zur kuscheligen Atmosphäre direkt am Nord-Ostsee-Kanal. Der 45-Jährige mit dem schwarzen Adler auf der Gitarre präsentierte zusammen mit seiner Band unter anderem Songs aus seinem aktuellen Album "Weggefährten". Mit seinem Mix aus Pop, Rock und Folk versetzte er das Publikum vor der Bühne in entspannte Schwingungen. Zwischen den Songs erzählt Pohlmann seinem Publikum bei gutem Wetter Anekdoten. So berichtete er von seiner Ex-Freundin, die in Rendsburg lebte. Am Ende gabs noch zwei Zugaben.

