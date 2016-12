Sendedatum: 28.12.2016 07:05 Uhr

Brückentage 2017: So sparen Sie Urlaubstage

Die Urlaubsplanung für das Jahr 2017 rückt näher. Um Urlaubstage zu sparen, legen viele Schleswig-Holsteiner ihren Urlaub um Feiertage herum. 2016 sind viele Feiertage auf die Wochenenden gefallen. 2017 ist das anders. Außerdem gibt es noch einen Feiertag extra dazu - für ganz Deutschland. Hier finden Sie einen Überblick über die Brückentage 2017.

Die erste Gelegenheit gibt es Mitte April

Los geht's an Ostern: Karfreitag und Ostermontag sind Feiertage. Wer zum Beispiel vom 10. bis zum 13. April Urlaub nimmt, hat zusammen mit den Wochenenden zehn Tage frei - und nur vier Urlaubstage verbraucht. Der 1. Mai, Tag der Arbeit, ist ein Montag. Wer die darauffolgende Woche Urlaub nimmt, hat mit vier Urlaubstagen neun freie Tage am Stück. Christi Himmelfahrt ist am 25. Mai, ein Donnerstag. Auch da kann ein Urlaubstag gespart werden. Das gilt auch für den Pfingstmontag am 5. Juni.

Brückentage 2017: Übersicht für Ihre Urlaubsplanung Feiertage Urlaub beantragen einzusetzende Urlaubstage freie Tage am Stück Ostern - 1. Variante 10.04.2017 - 13.04.2017 4 10 Ostern - 2. Variante 10.04.2017 - 21.04.2017 8 16 Tag der Arbeit 02.05.2017 - 05.05.2017 4 9 Christi Himmelfahrt 26.05.2017 - 02.06.2017 6 12 Pfingsten 06.06.2017 - 09.06.2017 4 9 Tag der Deutschen Einheit 02.10.2017 - 06.10.2017 4 9 Reformationstag 30.10.2017 - 03.11.2017 4 9 Weihnachten, Silvester 27.12.2017 - 29.12.2017 3 10

Im Oktober gibt es einen Feiertag zusätzlich

Besonders effektiv können Sie Ihre Urlaubstage im Oktober nutzen. Der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, ist ein Dienstag. Wer also am Montag davor und die restliche Woche Urlaub nimmt, hat neun freie Tage mit dem Wochenenden und vier Tage seines Urlaubs aufgebraucht. Außerdem gibt es 2017 einen zusätzlichen Feiertag. Wegen des 500-jährigen Jubiläums der Reformation von Martin Luther, ist der 31. Oktober einmalig ein bundesweiter Feiertag. Der Reformationstag ist ein Dienstag, auch da sind dann bei vier Urlaubstagen neun freie Tage drin.

Weihnachten und Silvester liegen gut in 2017

2016 fallen Weihnachten und Silvester für die Urlaubsplanung sehr ungünstig auf die Wochenenden. 2017 sieht es schon besser aus. Wer zwischen Weihnachten und Neujahr drei Urlaubstage einreicht, hat ganze zehn Tage frei am Stück.

