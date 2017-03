Gewinnen Sie Karten für Annett Louisan

Nach sechs erfolgreichen Studioalben hat sich Annett Louisan eine kleine Kreativpause gegönnt und schließlich 2016 ihr neues Album herausgebracht. "Berlin, Kapstadt, Prag" ist ein Coveralbum, auf dem sich große deutsche Songs wie Rammsteins "Engel" und "Das Model" von Kraftwerk wiederfinden, aber auch internationale Welthits wie "Heroes" von David Bowie werden in einer deutschsprachigen Version geehrt. Am 20. März ist Annett Louisan in Rostock zu Gast. Wir verlosen 1x2 Konzertkarten.



Und so machen Sie mit: Lösen Sie unser Quiz und tragen Sie sich in das dann erscheinende Formular ein. Unter allen Teilnehmern, die alle Fragen richtig beantwortet haben, losen wir den Gewinner aus. Teilnahmeschluss ist der 12. März 2017, 23.59 Uhr. Wir drücken die Daumen!



