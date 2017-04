Gewinnen Sie Tickets für NDR 2 Konzerte im Mai!

Im Mai bringt NDR 2 wieder allerlei Stars auf die Bühnen im Norden. Sie können jeweils 1 x 2 Tickets gewinnen für die Shows von Tim Bendzko (2.5. Bremen, 3.5. Lingen, 7.5. Hannover, 31.5. Hamburg), Udo Lindenberg (3.5. Kiel, 27.5. Bremen), Bruno Mars (17.5. Hamburg) und Silbermond (20.5. Bad Segeberg).



Sie wollen bei einem der Konzerte dabei sein? Dann machen Sie bei unserem Quiz mit und gewinnen Sie Tickets für einen Termin Ihrer Wahl!



Und so geht's:

- Es werden Ihnen acht Fragen gestellt.

- Wenn Sie alle Fragen richtig beantwortet haben, füllen Sie das Formular aus, wählen Ihren Wunsch-Konzerttermin aus und nehmen am Gewinnspiel teil. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Viel Glück!



Das Online-Quiz läuft bis zum 27. April 2017 um 10 Uhr.



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR sowie deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hinweis: Wir haben einige Nachrichten über technische Probleme bei diesem Quiz bekommen. Grund war offenbar eine Programmierung bei einer Quizfrage. Diese haben wir korrigiert. Wir bitten um Entschuldigung - und hoffen, dass jetzt alles bestens klappt!

Leider verhindert der Microsoft Internet Explorer 8 die Teilnahme an diesem und anderen Quizzen auf dieser Website. Diese Schritte sind notwendig, um mit dem Internet Explorer 8 dennoch teilzunehmen: Im Menü Extras zu den Internetoptionen gehen. Auf der Registerkarte Datenschutz den Knopf Erweitert drücken. Im Fenster bitte den Haken setzen bei Automatische Cookiebehandlung aufheben. In der Auswahl darunter für beide Cookie Optionen Annehmen aktivieren.