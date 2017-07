Gewinnen Sie VIP-Tickets für Sting

Sting gehört zu den erfolgreichsten Musikern weltweit. Am 1. August kommt er nach Uelzen und gibt beim "Uelzen Open R" sein einziges Open-Air-Konzert in Norddeutschland. Besucher können sich auf Songs wie "Message In A Bottle", "Can't Stand Losing You", "Englishman In New York" oder "Every Breath You Take" freuen. NDR 1 Niedersachsen verlost zwei VIP-Tickets für das Open-Air-Konzert von Sting am 1. August beim "Uelzen Open R" (zwei Tribünenplätze mit direktem Blick auf die Bühne, Zugang zum VIP-Bereich mit Essen und Trinken, Parkplatz mit direktem Zugang zur Arena - im Wert von mehr als 450 Euro).



Und so geht es:



Es werden Ihnen im Quiz fünf Fragen gestellt.

Falls Sie eine Frage nicht richtig beantworten, können Sie noch einmal spielen.

Wenn Sie die Fragen richtig beantwortet haben, füllen Sie das Formular vollständig aus und schicken es ab. Unter allen Teilnehmern wird ausgelost. Die Gewinner werden per Telefon benachrichtigt.

Leider verhindert der Microsoft Internet Explorer 8 die Teilnahme an diesem und anderen Quizzen auf dieser Website. Diese Schritte sind notwendig, um mit dem Internet Explorer 8 dennoch teilzunehmen: Im Menü Extras zu den Internetoptionen gehen. Auf der Registerkarte Datenschutz den Knopf Erweitert drücken. Im Fenster bitte den Haken setzen bei Automatische Cookiebehandlung aufheben. In der Auswahl darunter für beide Cookie Optionen Annehmen aktivieren.

