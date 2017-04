Tickets für Johnny Logan bei Hamburg Sounds

Mit seinem Hit "What’s Another Year" schaffte Johnny Logan 1980 nicht nur den internationalen Durchbruch, auch den Eurovision Song Contest konnte er damit in diesem Jahr für sich entscheiden. Seit dieser Zeit begeistert der Ire mit der eindrucksvollen Stimme die Fans. Am Montag, dem 8. Mai, haben Sie die Chance, Johnny Logan live zu sehen - und das in ganz persönlicher Atmosphäre. Er kommt ins NDR Landesfunkhaus Hamburg und stellt im Rahmen von Hamburg Sounds sein neues Album vor. Tickets für das Event können Sie nirgends kaufen, sondern nur gewinnen. Viel Glück!



Wer nicht bei dem Hamburg Sounds Konzert dabei sein kann, hat die Möglichkeit, den Sänger auf der großen NDR Bühne beim Hafengeburtstag live zu erleben.