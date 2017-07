Quiz: Leslie Clio auf der Sommertour treffen

Sie sind begeistert von der selbstbewussten Newcomerin Leslie Clio? Dann machen Sie mit und gewinnen für sich und eine Begleitperson ein Meet & Greet am 22. Juli in Pasewalk. Die Sängerin nimmt sich vor dem Konzert der Sommertour Zeit für eine Begegnung. Um dabei zu sein, versuchen Sie sich an diesem Quiz. Wir verlosen unter allen Teilnehmern mit voller Punktzahl drei Meet & Greets für jeweils zwei Personen.



Einsendeschluss ist Donnerstag, der 20. Juli 2017, 12 Uhr. Die Gewinner werden ausgelost und benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des NDR sowie deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt.

Leider verhindert der Microsoft Internet Explorer 8 die Teilnahme an diesem und anderen Quizzen auf dieser Website. Diese Schritte sind notwendig, um mit dem Internet Explorer 8 dennoch teilzunehmen: Im Menü Extras zu den Internetoptionen gehen. Auf der Registerkarte Datenschutz den Knopf Erweitert drücken. Im Fenster bitte den Haken setzen bei Automatische Cookiebehandlung aufheben. In der Auswahl darunter für beide Cookie Optionen Annehmen aktivieren.