Stand: 20.01.2017 00:01 Uhr

Wigald Boning - Ein schräger Vogel wird 50 von Simone Nebelsieck und Stefanie Grossmann, NDR.de

Der Tag von Wigald Boning muss mindestens 48 Stunden haben. Anders ist es kaum zu erklären, wie ein einzelner Mensch das alles schaffen kann: Boning ist nicht nur Musiker, Schauspieler, Sänger, Moderator, Buchautor und Kabarettist, sondern auch ehrgeiziger Ausdauersportler, Weltenbummler, Hobby-Fotograf, Vielleser und leidenschaftlicher Einkaufszettel-Sammler. Bonings Leben kennt keinen Stillstand, und alles was er anpackt, ist genau wie sein Kleidungsstil: irgendwie schräg. Heute feiert er seinen 50. Geburtstag.

Aus dem Reihenhaus zur Punkband

Dass aus Boning einmal ein "viel beschäftigter TV-Star" - wie er sich selbst bezeichnet - werden würde, war nicht von Anfang an abzusehen. Auf dem Papier liest sich sein Lebenslauf zunächst durch und durch bürgerlich. In einem Banker-Haushalt kommt er am 20. Januar 1967 in Wildeshausen bei Oldenburg zur Welt, wächst in einem Reihenhaus auf, verbringt seine Kindheit in Oldenburg, macht dort Abitur und leistet anschließend Zivildienst. Doch anders als seine Eltern will er kein Bankkaufmann werden. Schon während der Schulzeit fängt der kleine Wigald an, Musik zu machen. Nach dem Abitur versucht er sich als Sänger zweier Punkbands, 1988 erscheint sein erstes Solo-Album - ein Mix aus Schlager, Jazz, Punk und Komik.

Seine frühen musikalischen Gehversuche bleiben allerdings erfolglos. Deshalb beschließt Boning, eine journalistische Laufbahn einzuschlagen. Für den Dokumentarfilm "Im geilen Osten" führt er Interviews mit Prostituierten und Videotheksbesitzern. Dabei kommt sein komisches Talent zum Vorschein. Boning darf sich von nun an in Sendungen wie "Bonings Bonbons" auf Premiere, "extra 3" im NDR oder "Moskito" im SFB ausleben.

Aus dem Nichts in den Komiker-Olymp

Es geht steil aufwärts für den humorvollen Norddeutschen. Der Durchbruch als Komiker gelingt Wigald Boning im Herbst 1993 mit der Comedyshow "RTL Samstag Nacht". Gemeinsam mit Olli Dittrich und Esther Schweins gehört er plötzlich zu den gefeiertsten Komikern des Landes. Bunte Anzüge werden zu seinem Markenzeichen. 1994 bekommt Boning für die Show-Rubrik "Zwei Stühle - eine Meinung" zusammen mit Olli Dittrich den Grimme-Preis verliehen.

Boning schafft es an die Spitze der Charts

Doch nicht nur am Bildschirm, sondern auch musikalisch läuft es für Wigald Boning nach dem holprigen Start mehr als rund. Gemeinsam mit seinem Komiker-Freund Olli Dittrich gründet er die Band Die Doofen. 1995 bringen sie das Album "Lieder, die die Welt nicht braucht" heraus. Dass die Welt aber anscheinend doch auf humoristisch-schräge Songs wie "Mief" oder "Toastbrotbaby" gewartet hat, zeigt sich an den Verkaufszahlen: Mehr als eine Millionen Mal geht die CD über die Ladentische. Ein zweites Album mit dem Titel "Melodien für Melonen" folgt ein Jahr später. Das Wigald-Olli-Gespann führt nicht nur die Charts an, sondern wird auch mit dem Echo, Bambi, Comet und der Goldenen Stimmgabel ausgezeichnet.

Obwohl nicht klassisch schön, avanciert Boning außerdem zu einem gefragten Werbegesicht. Er wirbt ab 1995 für verschiedene bekannte Markenartikel. Und auch vor der bildenden Kunst macht Wigald Boning nicht Halt und bringt den Bildband "Fliegenklatschen in Aspik" heraus, ist damit jedoch nur mäßig erfolgreich. Bonings erster Kinofilm "Die drei Mädels von der Tankstelle" fällt bei den Kritikern ebenfalls durch.

Nicht nur witzig - auch noch clever

Im Jahr 1998 ist dann erst mal Schluss mit lustig: "RTL Samstag Nacht" wird eingestellt und auch das Gespann Boning-Dittrich geht von nun an musikalisch getrennte Wege. Boning moderiert anschließend weitere Fernseh-Formate wie die "ProSieben MorningShow" oder die "WIB-Schaukel" - für die er seinen zweiten Grimme-Preis erhält. Von 2004 bis 2008 präsentiert er an der Seite von Barbara Eligmann "Clever! - Die Show, die Wissen schafft". Als eine Art schlauer Professor erklärt er darin Alltagsphänomene. 2005 wird das Format mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Die Experimente wecken Wigald Bonings Wissensdurst: Seit Juni 2012 ist er mit Bernhard Hoëcker im ZDF in dem satirischen Wissensmagazin "Nicht nachmachen!" zu sehen.

Liebe zu Nachtsport und Einkaufszetteln

Doch auch zwischen und während seiner Fernseh-Engagements ist Boning nicht untätig: Er übernimmt Nebenrollen in Kino- und Fernsehfilmen, betreut eine Rubrik in der Jugendzeitschrift "Fix und Foxi" und veröffentlicht 2008 das Jazz-Album "Jet Set Jazz". Als Buchautor ist der "Alleskönner" ebenfalls aktiv: 2007 erscheint "Bekenntnisse eines Nachtsportlers". Darin schreibt Boning über seine Liebe zum Ausdauersport - in seiner Freizeit nimmt er an Ultra- und Bergläufen sowie 24-Stunden-Radrennen teil. Drei Jahre später folgt ein amüsanter Reisebericht: "In Rio steht ein Hofbräuhaus". 2013 erscheint "Butter, Brot und Läusespray", ein Buch über Einkaufszettel, die der im Allgäu lebende zweifache Familienvater in Supermärkten in der ganzen Republik gesammelt hat.

Was da jetzt noch kommen soll? Keine Sorge, einem Mann wie Wigald Boning fällt immer etwas ein. 2013 gründet er mit seinem Freund Roberto Di Gioia das Plattenlabel Hobby Musik. Die ersten Platten tragen klangvolle Titel wie "21 Lieder, die Tony Marshall nicht singen wollte", "Bildpunk" oder "Die Band mit den vergilbten Fotos". Doch Boning sucht schon das nächste Abenteuer.

Ins Bett mit Wigald Boning

Kein Problem für Tausendsassa Boning: Im Rahmen eines Outdoor-Experiments nächtigt er 204 Tage bei Wind und Wetter im Schlafsack und Zelt. Ob Schrebergarten, Terrasse, Hinterhof oder Fußballplatz, für Bonings Zelt findet sich überall ein Plätzchen. In einem Zeltttagebuch beschreibt er seine nächtlichen Abenteuer. Vom Thema Schlafen kommt er in auch in seiner neuen NDR Sendung nicht los. In "Gute Nacht!" plaudert er mit prominenten Gästen über Schlaflosigkeit und Schlafrituale. Darüber hinaus geht es um Träume und nächtliche Störgeräusche.

